'Yaralı PKK'lı belediye çalışanı çıktı' iddiası

Şırnak'ın İdil ilçesinde, devriye görevi yapmakta olan özel harekat polislerine, PKK mensuplarınca ateş açılması sonucu çatışma çıktı. Çatışmada yaralı olarak yakalanan PKK’lının İdil Belediyesinde çalıştığı iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre, ,İdil ilçe merkezinde devriye görevi yürüten özel harekat polislerine, Turgut Özal Mahallesi'nde PKK’lılarca uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Güvenlik güçlerinin anında karşılık verdiği saldırıda, bir PKK’lı yaralı olarak yakalandı. İdil Devlet Hastanesine kaldırılan kişinin Nevas S. (33) olduğu ve İdil Belediyesinde çalıştığı öne sürüldü.