-YARALI ÖĞRENCİ 25 DAKİKA AMBULANS BEKLEDİ KOZAN (A.A) - 09.02.2011 - Adana'nın Kozan ilçesinde üniversite öğrencisi Beytullah Mican, silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Mican, ilçede konuşlu iki 112 acil ambulansının görevli olarak şehir dışında bulunması dolayısıyla 25 dakika kaldırımda ambulans bekledi. Alınan bilgiye göre, Tufanpaşa Mahallesi Fehmi Özel Türkay Caddesi Mezarlık civarında, kaldırımda yürüyen Beytullah Mican'a (22), plakası belirlenemeyen bir otomobilden inen kişi av tüfeği ile ateş ederek kaçtı. Mican, başından aldığı saçma yarası ile ağır yaralandı. Çevredekilerin tüfek sesi üzerine durumu fark ederek polise bildirimde bulunması üzerine olay yerine gelen ekipler, güvenlik şeridi oluşturdu ve ambulans istedi. İlçede konuşlu iki 112 acil ambulansının da görevli olarak şehir dışında bulunması dolayısıyla yaralı yaklaşık 25 dakika kaldırımda ambulans bekledi. Polisler tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Beytullah Mican, 112 Acil Sağlık Ambulansının gelmesi ile Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mican'ın, ilk tedavisini yapan sağlık görevlileri, yaralının 112 ambulansı ile Adana Numune Hastanesine sevkedilmesine karar verdi. Ancak hastanın, ''Adana'da uygun bir yoğun bakım ünitesi bulunduğuna dair'' gelecek talimatla sevk edileceğini öğrenen yaralı yakınları, nakilde yaşanan gecikmeye de tepki gösterdi. Yanalerik Köyü Muhtarı Osman Mican'ın oğlu olduğu belirtilen Beytullah Mican'ın, Bartın Üniversitesi Orman Fakültesinde öğrenim gördüğü, okulunun tatile girmesi nedeniyle memleketine geldiği öğrenildi. Polisin, olaya karıştığı iddia edilen A.Ö'yü yakalamak için çalışma başlattığı, soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.