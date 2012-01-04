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Yaşam

Yaralı oğluna değil arabasına ağladı

Maltepe'de 4 kişinin yaralandığı kazada sürücünün ağlayan babasını sakinleştirmeye çalışan vatandaşlar...

04 Ocak 2012 02:00

T24 - Maltepe'de 4 kişinin yaralandığı kazada sürücünün ağlayan babasını sakinleştirmeye çalışan vatandaşlar babanın cevabıyla şok yaşadılar: Ben arabaya ağlıyorum!  

Yaralı oğluna değil arabasına ağladı

Kaza saat 20:30 sıralarında Maltepe sahil yolu Dragos mevkiinde meydana geldi. Serkan Dalkılıç, kullandığı 34 TE 9387 plakalı otomobil ile Kadıköy istimatine seyir halindeyken, kavşaktan hızla Dragos yönüne döndü. Dalkılıç, bu sırada karşı istikametten gelen Sezer Ünlü'nün kullandığı 34 DF 4903 plakalı otomobile yandan çarptı.

Kaza sonrası Ünlü'nün kullandığı otomobil çarpmanın etkisiyle takla attı. Otomobilin içinde bulunan Ayşe Ünlü, Satiye Ünlü ve Cevat Ünlü ile çarpan otomobilin şoförü Serkan Dalkılıç yaralandı. Sezer Ünlü ise kazadan yara almadan kurtuldu.


'Ben arabaya ağlıyorum' 

Olay yerine çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi. Bu sırada oğlunun kaza yaptığını duyan baba Sefa Dalkılıç olay yerine geldi. Dalkılıç, ağlamaya başladı. Polisler ve vatandaşlar, baba Dalkılıç'ı sakinleştirmeye çalışırkan baba Dalkılıç'tan inanılmaz bir yanıt geldi. "Ben arabaya ağlıyorum" diyen baba Dalkılıç'ın aksine anne Dalkılıç, oğlunun üzerine paltosunu örterek üşemesine engel olmaya çalıştı.

Yaralılar ambulanslarla Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Ünlü, ifadesinin alınması için Maltepe Cumhuriyet Polis merkezine götürüldü. Görgü Tanıkları Ünlü'nün kullandığı otomobilin hızlı olduğunu Serkan Dalkılıç'ın ise kırmızı ışık ihlali yaptığını iddia etti.




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