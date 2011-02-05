-YARALI MISIRLI GAZETECİ ÖLDÜ KAHİRE (A.A) - 04.02.2011 - Tahrir Meydanı'ndaki gösteride yaralanan ve 4 gündür hastanede tedavi gören Mısırlı gazeteci Ahmed Muhammed Mahmud'un öldüğü açıklandı. Mısır Başbakanı Ahmet Şefik, Tahrir meydanındaki muhalif göstericilerin güç kullanımı yoluyla çıkarılmayacağını belirtti. Enformasyon bakanlığının bildirisine göre, Başbakan Şefik, göstericilerin Tahrir meydanını terk etmeleri için zorlanmayacağını söyledi. Başbakan Şefik, göstericilerin Tahrir meydanında kalmakta özgür olduklarını ve hiçbir şiddet ve yıkıcı eyleme karışmamak koşuluyla, gösterilere katıldıkları için hiç kimsenin gözaltına alınmayacağını belirtti. Bu arada, ABD Savunma Bakanı Robert Gates ile Mısır Savunma Bakanı Mareşal Muhammed Hüseyin Tantavi'nin, yeni bir telefon görüşmesi yaptığı bildirildi. ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü Geoff Morrell, bu görüşmenin iki bakan arasındaki dördüncü görüşme olduğunu kaydetti. ABD Savunma Bakanlığı, görüşmenin içeriğiyle ilgili bilgi vermedi. Öte yandan devlet televizyonunun haberine göre gece sokağa çıkma yasağı da hafifletildi. Buna göre akşam 17.00 sabah 07.00 arasında uygulanmakta olan yasak 3 saat kısaltılarak, akşam 19.00 sabah 06.00 saatleri arasında uygulanacak. Tahrir Meydanı'ndaki gösteri sırasında açılan ateş sonucu yaralanan ve 4 gündür hastanede tedavi görmekte olan Mısırlı gazeteci Ahmed Muhammed Mahmud'un ise öldüğü açıklandı. Olaylarda ölen ilk gazeteci olan Mahmud'un, El Taavun adlı gazetenin muhabiri olduğu bildirildi.