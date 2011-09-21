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Yaralı Libyalılar İzmir'de İZMİR (A.A) 

21 Eylül 2011 00:49

-Yaralı Libyalılar İzmir'de İZMİR (A.A) - 20.09.2011 - Libya'dan İzmir'e getirilen 40 yaralı, çeşitli hastanelere sevk edildi. Bingazi'den askeri uçakla getirilen yaralılar, İzmir Adnan Menderes Hava Limanı'na indi. Yaralı ve refakatçileri ambulanslarla hastanelere götürüldü.  Havalimanı askeri kısmı önünde basına açıklama yapan İzmir Vali Yardımcısı İbrahim Ballı, Bingazi'den 40 yaralı ve 18 refakatçinin İzmir'e geldiğini söyledi. Ballı, hastaların, durumlarına ve hastanelerin uzmanlık alanına göre farklı sağlık kuruluşlarına sevk edildiğini belirterek, ''Atatürk'e 9, Tepecik'e 9, Göğüs Hastanesi'ne 6, Alsancak'a 10, Bozyaka'ya 6 hastamız gidiyor. Arkadaşlarımız programını yaptı'' dedi. İzmir İl Sağlık Müdürü Mehmet Özkan ise yaralılar arasında çok ağır vaka olmadığını ifade ederek, şunları kaydetti: ''Tabi bunlar ilk izlenimlerimiz. 16'sı sedyeyle geldi. Ateşli silahla yaralanma vakaları var. Hastalığın derecesine göre tedavi uygulanacak. Yaralılar ilimizdeki 5 hastaneye sevk edildi. Kalacakları yer belli, bir arada, nitelikli odalarda kalabilecekleri alanlar tahsis edildi'' diye konuştu. Özkan, gazetecilerin, Libya'dan daha önce gelen yaralıların Arapça yayın yapan TV kanallarını izleme taleplerinin hatırlatmaları üzerine, ''5 Nisan'da 487 hasta ve yaralı gelmişti. Bu hastalarımız için de aynı şekilde aynı konforu sağlayacağız. iletişim gibi talep olursa onları da karşılayacağız'' diye konuştu.

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