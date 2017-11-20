Yaralı kızıl şahine sahip çıkıldı

Cengiz ÖZCAN/HADİM (Konya), (DHA)- KONYA\'da hayvanseverler, Hadim ilçesinde sol kanadı kırık halde bulunan kızıl şahine, sahip çıktı. Yaralı şahin, tedavi edilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

Yağcı mahallesindeki kayalık bölgede çevredekiler tarafından dün sol kanadı kırılmış kızıl şahin bulundu. Yaralı şahini bulanlar, bölgede doğa ve hayvanseverliği ile tanınan Hasan Hüseyin Kahraman\'a telefonla haber verdi. Kahraman da motosikletiyle yaralı şahinin bulunduğu bölgeye gidip, şahini Hadim İlçe Jandarma Komutanlığı\'na getirdi. Burada etle beslenen yaralı şahin, tedavi edilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü\'ne teslim edildi.



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