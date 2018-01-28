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Yaralı kızıl şahin, korumaya alındı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Serik ilçesinde, çiftçi Hüseyin Selçuk'un bulduğu yaralı kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince korumaya alındı

28 Ocak 2018 20:39

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Serik ilçesinde, çiftçi Hüseyin Selçuk\'un bulduğu yaralı kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince korumaya alındı.
Cumalı Mahallesi\'nde çiftçilik yapan Hüseyin Selçuk, arazisinde bitkin halde duran kuşu gördü. Selçuk, ağzından kan gelen ve canlı olduğunu fark ettiği hayvana su verdi. Hüseyin Selçuk, daha sonra yaralı kuşu İlçe Jandarma Komutanlığı\'na götürdü. Jandarma ise hayvanın tedavisinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Doğa koruma görevlileri, İlçe Jandarma Komutanlığı\'na gelerek, kızıl şahin olduğunu belirlediği yaralı hayvanı tedavi etmek ve doğaya tekrar salmak için korumaya aldı.

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