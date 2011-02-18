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Spor

YARALI KARTAL FENERBAHÇE'YE BİLENİYOR İSTANBUL (A.A)

18 Şubat 2011 16:05

-YARALI KARTAL FENERBAHÇE'YE BİLENİYOR İSTANBUL (A.A) - 18.02.2011 - UEFA Avrupa Ligi 2. tur ilk maçında kendi sahasında Dinamo Kiev'e 4-1 mağlup olan Beşiktaş, ara vermeden Spor Toto Süper Lig'de 20 Şubat Pazar günü Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Bernd Schuster yönetiminde gerçekleştirilen derbi mücadelesinin ilk idmanında dünkü maçta forma giyen oyuncular dinlenme çalışmaları yaptı. Diğer oyuncular ise çeşitli pas çalışmalarının ardından önce minik kalede, sonra yarım sahada maç yaparak çalışmayı bitirdi. Tedavisi Avustralya'da süren Ersan'ın yanı sıra Guti, Quaresma ve Fernandes takımlarının bugünkü idmanında yer almadı.  Kulüp doktoru Devrim Urgun, Guti ve Quaresma'nın dinlendirildiğini, Fernandes'in ise bağırsak enfeksiyonu geçirdiği için idmanda yer almadığını açıkladı. Yıldız oyuncular Guti ve Quaresma'nın sakatlıklarının bulunmadığı, dinlenme amacıyla antrenmana katılmadıkları öğrenildi. Sakatlığı süren Nihat Kahveci fizyoterapist eşliğinde koşu yaparken, A2 takımı oyuncularından Doğukan Pala bugünkü idmanda A takımla birlikte çalıştı. Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.

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