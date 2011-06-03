-YARALI GENÇ İÇİN GECE UÇUŞU BODRUM (A.A) - 03.06.2011 - Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaza sonucu testereyle kesilen eli kopma noktasına gelen genç, askeri helikopterle gece uçuşu yapılarak İzmir'e sevk edildi. Alınan bilgiye göre bir süre önce Ankara'dan Bodrum'a kardeşi ve arkadaşlarıyla çalışmak için gelen Erdoğan Kılıç, ilçeye bağlı Turgutreis beldesine gitti. Burada bir inşaat firmasında çalışan Kılıç, elektrikli testere ile alüminyum kestiği sırada dengesini kaybetti. Testerenin çalışır halde sol elinin üzerine düşmesi sonucu elinden yaralanan Kılıç, Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorlar, sol eli kopma noktasına gelen ve hastanede ilk tedavisi yapılan Kılıç'ın İzmir'e sevk edilmesine karar verdi. Kılıç, Bodrum Şehir Stadı'na inen ve gece görüşüne sahip askeri helikopterle İzmir'deki hastaneye nakledildi. Bu arada helikopterden inen askeri personelin Kılıç'ı hastaneye yetiştirebilmek için büyük çaba sarf ettiği ve zamanla yarıştığı gözlendi. Kılıç'ın arkadaşlarından Özkan Altun, AA muhabirine, arkadaşının alüminyum keserken dengesini aniden kaybettiğini anlatarak, ''Elektrikli testere elinin üzerine geldi. Hemen hastaneye kaldırdık. Çok kan kaybetti, askeri helikopterin gece uçuşu yapması onun için büyük bir şans'' dedi. -VALİ HELİKOPTER İÇİN DEVREYE GİRDİ- Muğla Sağlık Müdürü Dr. İskender Gencer ise eli kopma aşamasında olan hastanın İzmir'e acilen nakledilmesi için harekete geçtiklerini belirterek, ''Yaptığımız girişimler sonrasında Sağlık Bakanlığı'mıza ait helikopterlerin gece uçuşu yapamadığını, ambulans uçakların ise acil hasta naklinde olduğunu öğrendik ve konuyu Muğla Valimiz Fatih Şahin'e anlattık. Valimiz hastanın nakli için bir dizi girişimde bulundu ve Bodrum'a gelen askeri helikopterle hastanın İzmir Yeşilyurt'taki hastaneye başarılı bir şekilde nakli sağlandı'' dedi.