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Yaşam

Yaralı dağ keçisini 17 kilometre taşıdı

Hayvanı 17 kilometre omzunda taşıyıp köyüne getiren ve durumu yetkililere bildiren Değirmenci, keçinin tedavi edilmesini bekliyor

06 Eylül 2017 18:16

Adıyaman'da bir çobanın hayvan sevgisi mesafe dinlemedi.

Merkeze bağlı Yazıbaşı köyünde çobanlık yapan Erdal Değirmenci, Ulubaba Yaylası'nda hayvanlarını otlattığı sırada gördüğü dağ keçisinin yaralı olduğunu fark etti.

Hayvanı 17 kilometre omzunda taşıyıp köyüne getiren ve durumu yetkililere bildiren Değirmenci, keçinin tedavi edilmesini bekliyor.

Çocuklar ise yaralı keçinin başından bir an olsun ayrılmıyor.

Değirmenci, köye getirdiği hayvanın suyunu ve yemini verdiğini belirterek, "Keçinin arka iki ayağı kırık. Hayvanı taşımam biraz zor oldu ama o şekilde bırakıp gitmek istemedim. Hayatımda ilk defa dağ keçisi gördüm. Tedavi edildikten sonra doğaya bırakacağım" dedi.

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Erdal Değirmenciçobanyaralı dağ keçisi

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