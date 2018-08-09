Yaralı bulunan kızıl şahin tedavi edildi

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK’ün Eskipazar ilçesinde yaralı bulunan, avlanması ve yakalanması kanunen yasak olan kızıl şahin, veteriner hekim tarafından tedavi edildi.

Eskipazar\'a bağlı Bölükören köyündeki ormanlıkta yaralı bulunan kızıl şahin için Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. İhbarla bölgeye gelen ekipler, avlanması ve yakalanması kanunen yasak olan, koruma altındaki türlerden kızıl şahini Safranbolu\'daki veteriner kliniğine götürdü. Röntgen çekimleri sonucu sağ ayağında çatlak olduğu belirlenen kızıl şahin, ilk tedavisinin ardından Zonguldak\'taki Gökçebey Hayvanat Bahçesi\'ne gönderildi.



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