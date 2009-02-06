Yaralı bulunan karaca tedavi altına alındı

Rize'nin Kalkandere ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yaralı olarak bulunan karaca, Çevre ve Orman Müdürlüğünde tedavi altına alındı.



Hüseyin Hoca köyünde yol kenarında baygın halde karaca bulan jandarma ekipleri, durumu İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne bildirdi.



İlçe Jandarma Komutanlığına gelerek yaralı karacayı teslim alan Çevre ve Orman Müdürlüğü ekipleri hayvanı veterinere götürdü. Buradaki kontrolde, tüfekle vurulduğu tespit edilen karaca, ameliyat edildi.



Çevre ve Orman Müdürlüğü yaban hayatı koruma uzmanı Ömer Kabil, gazetecilere yaptığı açıklamada, karacanın 2 yaşında olduğunu belirterek, "Karaca avcılar tarafından vurulmuş. Köpekler tarafından kovalandığı için dereye düşmüş" dedi.



Karacaya gerekli müdahaleyi yaptıklarını ifade eden Kabil, "her gün iğne ve antibiyotik tedavisi uygulayacağız. Tedavisinin yaklaşık 3 ay süreceğini düşünüyoruz. Yarasının derin ve ağır olması nedeniyle doğal hayata dönmesi uzun zaman alacak. Tam olarak sağlığına kavuştuktan sonra karacayı doğaya salacağız" diye konuştu.



Yaban hayatına sahip çıkılmasını istediklerini kaydeden Kabil, şunları söyledi:



"Yaban hayatın korunması için gerekli hassasiyeti gösteriyoruz. Ancak özellikle kış aylarında avcılar tarafından yaralanan birçok hayvan müdürlüğümüze getiriliyor. Vatandaşlarımız yaban hayatına karşı duyarlı olsun. Yasak dönemlerde kaçak avlanmasın."



Öte yandan, Rize Çevre Orman Müdürlüğü ekiplerinin, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında geçen yıl kaçak avlanan 14 kişiye 9 bin 740 TL, bu yıl da 2 kişiye 906 TL ceza kestiği bildirildi.

