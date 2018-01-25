Yaralı bulduğu atmacaya pansuman yapıp, ciğerle besledi

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- SİNOP’ta bir vatandaş, kanadından yaralı bulduğu atmacaya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra su ve ciğer vererek besledi.

Sinop\'un Erfelek ilçesi Mescitdüzü köyünde yaşayan Aytaç Acar, bahçesinde dolaşırken yaralı bir atmaca buldu. Acar, atmacanın sağ kanat ucundaki yaraya pansuman yaptı. Evine aldığı atmacaya su ve tavuk ciğeri vererek besleyen Acar, daha sonra Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nü arayarak yardım istedi. Gelen ekiplere teslim edilen yaralı atmacanın, bakım ve tedavisi yapılıp iyileşmesinin ardından yeniden doğaya bırakılacağı belirtildi.



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