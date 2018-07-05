Yaralı askerleri kurtarmak için seferber oldular

Erzurum'da askeri zırhlı aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ağrı-Erzurum karayolu Hamamdere mevkisinde virajı alamayan 25 JAA 230 plakalı askeri zırhlı araç, şarampole devrildi.

Yaklaşık 20 metre yuvarlanıp dere yatağına düşerek yan yatan araçtaki 2 asker yaralandı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ve jandarma ekiplerince araçtan çıkartılan yaralı askerler,

kipler ve vatandaşların da yardımıyla yola kadar taşındı.

Burada ambulansa alınan yaralı askerler, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.