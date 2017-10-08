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Yaralı annesinin elini tutup, 'Anneciğim beni bırakma' diye gözyaşı döktü (2)

GELİN- KAYNANA ÖLDÜ  Bursa'nın Orhangazi İlçesi'nde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki sulamana kanalına çarpması sonucu meydana gelen kazada, yaralanan 70 yaşındaki Meryem Arslan ile aynı ismi taşıyan gelini Meryem Arslan, tedaviye alındıkları h

08 Ekim 2017 01:20

GELİN- KAYNANA ÖLDÜ 
Bursa\'nın Orhangazi İlçesi\'nde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki sulamana kanalına çarpması sonucu meydana gelen kazada, yaralanan 70 yaşındaki Meryem Arslan ile aynı ismi taşıyan gelini Meryem Arslan, tedaviye alındıkları hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Cumhuriyet Savcısı\'nın yaptığı incelemenin ardından gelin ve kaynananın cesetleri, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Acı haber üzerine hastane önüne gelen yakınları sinir krizleri geçirdi.

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GELİN KAYNANAOrhangaziMeryem ArslanCumhuriyet SavcısıAdli Tıp Kurumu

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