-YARALI 5 POLİSİN DURUMU İYİ SİİRT (A.A) - 17.07.2010 - Siirt'in Pervari ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca emniyet amirliği ve askeri birliğe düzenlenen saldırıda yaralanan 5 polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Siirt İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Emre Ömür, dün akşam Pervari'de düzenlenen terörist saldırıda yaralanan 5 polis memurunun Siirt Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındığını söyledi. Ömür, ''Pervari'deki olayda yaralanan 5 polis memurunun tedavisine Siirt Devlet Hastanesinde devam ediliyor. Yaralı polislerden İsrafil Çakır (25), Kemal Karakaş (29) ile durumu daha ağır olan Veysel Doğru (36) başarılı ameliyat geçirdiler. 5 polis memurunun sağlık durumu iyi'' dedi. Pervari'de terör örgütü PKK mensuplarınca emniyet amirliği ve askeri birliğe düzenlenen saldırıda polis memurları Mehmet Kemal Karakaş, İsrafil Çakır, Abdülkadir Altun, Arif Zengin ve Veysel Doğru ile Pervari İlçe Asayiş Komando Bölük Komutanlığında görevli erler Ramazan Aydemir, Soner Gördü ve Uğur Karamazı yaralanmıştı. Hafif yaralı 3 erin tedavisi ise Siirt Asker Hastanesinde sürüyor.