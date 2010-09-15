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YARALI 2 MADENCİ ANKARA'YA SEVK EDİLDİ ZONGULDAK (A.A)

15 Eylül 2010 18:05

-YARALI 2 MADENCİ ANKARA'YA SEVK EDİLDİ ZONGULDAK (A.A) - 15.09.2010 - Zonguldak'ta, kaçak maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan 3 madenciden 2'si, ambulans helikopterlerle Ankara'ya sevk edildi. Gelik beldesindeki Ayiçi mevkisinde, maden ocağında meydana gelen patlamanın ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan ve vücutlarındaki yanıklar nedeniyle sevki kararlaştırılan Erol Azaklıoğlu (29) ve Mutlu Çolakoğlu (19) için Sağlık Bakanlığından ambulans helikopterler istendi. Zonguldak Karaelmas Kemal Köksal Stadı'na inen iki helikopterle madenciler, Ankara'ya sevk edildi. İşçilerin acil servis önünde bekleyen yakınları, güçlükle sakinleştirildi. Patlamada yaralanan diğer işçi Ahmet Bilgin'in (32) durumunun iyi olduğu, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinde tedavisinin sürdürüleceği bildirildi.

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