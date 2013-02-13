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Sağlık

'Yaralar suyla yıkanıp temizlenebilir'

Küçük kesiklere yabancı maddelerin girmesi nedeniyle yaralar sıkça temizlenmeli. Uzmanlara göre, sıkça temizlenen küçük yaralar daha çabuk iyileşiyor

13 Şubat 2013 12:07

Pek çok insan yaraya musluk suyu değince mikrop kapacağından korkar, fakat bu kanı doğru değil. Yapılan bir araştırmayla iyileştirmek için yaraya izotonik solüsyon gibi özel solüsyonlarla pansuman yapıldığında veya suyla temizlendiğinde neredeyse aynı sonucun elde edildi.

Yarayı temizlemenin en etkili ve ucuz yolu musluk suyu ya da içme suyu kullanmak.

Küçük kesikler, çizikler ya da sıyrıklar genelde önemsenmiyor. “Yaralar açık kalınca daha iyi iyileşir” kanısıyla yara bandı yapıştırılmıyor, kuru tutuluyor. Oysa küçük kesiklere yabancı maddelerin girdiği, bu nedenle sıkça temizlenmesi gerektiği vurgulandı.

Alman sağlık dergisi “Apotheken Umschau” suyun temiz olduğu ülkelerde musluk suyuyla küçük yaraları temizlemeyi önerirken, sıkça temizlenen küçük yaraların daha çabuk iyileştiğini vurguladı.

(Deutsche Welle Türkçe)

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