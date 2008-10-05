Yaralanmaların yüzde 10'u bilinçsiz spor

Türkiye'de hastahanelere yapılan yaralanma başvurularının yüzde 10'unun sportif kökenli olduğu ortaya çıktı. Yaralanmaların en çok görüldüğü spor dalları arasında ise futbol ilk sırada.



Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaman Sarpel, sporun her geçen gün geniş kitlelerce benimsenip yaygınlaştığına dikkati çekerken, bunun da sakatlık oranlarını artırdığını belirtti.



Spor sakatlıklarının genellikle kişisel ve çevresel nedenlerden oluştuğunu ifade eden Sarpel, "Hastanelere yapılan yaralanma başvurularının yüzde 10'unu sportif nedenler oluşturuyor. Bu yaralanmaların yüzde 58'i ise dizde meydana gelen yaralanmalar. Yaralanmaların en çok görüldüğü spor dalları arasında futbol ilk sırada geliyor. Özellikle halı sahalarda yaşanan yaralanmalar oldukça fazla." bilgisini verdi. Sağlıksız beslenme ve aşırı kilonun, diz, özellikle de kıkırdak sorunlarının en önemli nedeni olduğunu vurguladı.



Prof. Dr. Sarpel, bilinçli sporun hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, şunları söyledi: "Sağlıklı yaşam için spor derken sağlığımızdan olmamak için dikkatli olmalıyız. Sağlıklı yaşayıp, beslenip, sporu da mutlaka bilinçli yapmalıyız."



Spor yaparken dikkat edilmesi gerekenler:



Isınma hareketleri ihmal edilmemeli



Spor öncesi ısınma ve esnetme hareketleri yapılmalı.



Egzersiz ve antrenmanlar düzenli olarak yapılmalı.



Herkes kendi yaşına uygun spor dalını seçmeli.



Spor yapmaya uygun alanlar tercih edilmeli.



Sağlıklı ve düzenli beslenmeye özen gösterilmeli.



Vücut için sağlıklı olan kiloyu korumaya dikkat etmeli.



Aşırı kilolular doktor kontrolünde spor ve diyet yapmalı.



