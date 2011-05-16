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YARALANAN POLİS HASTANEYE KANDIRILDI BİNGÖL (A.A)

16 Mayıs 2011 02:13

-YARALANAN POLİS HASTANEYE KANDIRILDI BİNGÖL (A.A) - 15.05.2011 - Bingöl'de polis aracına düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'nde, içerisinde 2 polis memurunun bulunduğu polis aracına, başka bir araç içerisinden, kimlikleri henüz belirlenemeyen kişi yada kişilerce ateş açıldı.  Saldırıda yaralanan polis memuru Hasan Hüseyin Korkut ile şok geçiren ve kimliği açıklanmayan polis memuru, Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.  Bingöl Valisi Hakan Güvençer, hastaneye gelerek polis memurlarının sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı. Saldırıya ilişkin ilk açıklamada ekip otosunda bulunan 2 polisin yaralandığı belirtilmiş, daha sonra diğer polisin yaralanmadığı, ancak şok geçirdiği anlaşılmıştı.

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