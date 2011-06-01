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YARALANAN GÜVENLİK GÖREVLİSİ HAYATINI KAYBETTİ NUSAYBİN (A.A)

01 Haziran 2011 13:18

-YARALANAN GÜVENLİK GÖREVLİSİ HAYATINI KAYBETTİ NUSAYBİN (A.A) - 01.06.2011 - Mardin'in Nusaybin ilçesinde mayın patlaması sonucu yaralanan özel güvenlik şirketi personeli Abdulselam Akıncı yaşamını yitirdi. Bagok Dağı Yusuf Tepe bölgesinde terör örgütü mensuplarınca döşenen mayına basarak yaralanan özel güvenlik personeli Abdulselam Akıncı, Nusaybin Devlet Hastanesine götürülürken, yolda öldü.   Bagok Dağı Yusuf Tepe bölgesinde doğalgaz arama çalışması yürüten bir petrol şirketine ait araç yolda mayına çarpmış, olay yerine gelen şirkette görevli güvenlik elemanlarından Abdulselam Akıncı, başka bir mayına basınca yaralanmıştı.

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