-YARALANAN ER, ERBAŞ VE YEDEK SUBAYLARA SAĞLIK YARDIMI TBMM (A.A) - 06.01.2011 - Görev sırasında yaralanan, kazaya uğrayan erbaş ve erler ile yedek subaylara, vazife malullük aylığı bağlanıncaya kadar sağlık yardımı yapılacak. Er ve erbaşlara bin 193 lira, yedek subaylar ise bin 288 lira ödenecek. TBMM Milli Savunma Komisyonunda, Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi kabul edildi. Buna göre, görev sırasında, görev dışında görevlerinden dolayı saldırıya veya kazaya uğrayan erbaş ve erlerden sağlık kurumlarında tedavisi sürenlere, tedavinin sürdüğüne dair sağlık kurul raporuna istinaden sağlık yardımı verilecek. Terhislerini takip eden aybaşından itibaren verilecek sağlık yardımı, görevdeki uzman çavuşun aldığı net maaşın 2/3'ü olarak, 1 Ocaktan itibaren bin 193 lira, bağlı olduğu Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından ilgili bütçe kaleminden ödenecek. 36 ayı geçmemek üzere yapılacak bu ödemelerde, sigorta primi dahil, hiçbir kesinti uygulanmayacak, tedavi sürecindeki gerçekleştirilen sağlık yardımı personelden tahsil edilmeyecek. Olay, kaza; keyif verici içki ve her çeşit madde kullanmaktan, her ne şekilde olursa olsun kendisine veya başkalarına menfaat sağlamak veya zarar vermek amacından doğmuş ise sağlık yardımı ödenmeyecek. Aynı hükümler yedek subaylar için de geçerli olacak. Yedek subaylara yapılacak sağlık yardımı ise görevdeki emsali yedek subayın net maaşının 2/3'ü olarak, 1 Ocaktan itibaren bin 288 lira şeklinde ödenecek. Tedavisi sürenlerden vazife malulü ya da harp malulü aylığının bağlandığı tarihi takip eden aybaşından itibaren; malullük durumu oluşmaksızın tedavisi kesin işlemli sağlık kurulu raporuyla sonlandırılanlara, raporunu takip eden aybaşından itibaren sağlık yardımı ödenmeleri sonlandırılacak. -''SÖZLEŞMELİ ASKERLİĞİ GETİRECEĞİZ''- Komisyonda, Hükümet adına söz alan Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, teklifin, dövizle askerliğe ilişkin maddesinin, ''af değil, bir telafi'' maddesi olduğunu söyledi. CHP Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı, komisyon üyelerinin yeni yıllarını kutlarken, komisyonun belki de son toplantısı yaptığını ifade etmesi üzerine Gönül, ''En kısa zamanda size sözleşmeli askerliği getireceğiz'' dedi. CHP Aydın Milletvekili Fatih Atay, teklifteki ''keyif verici içki kullanmak'' ibaresinin netlik kazanmasını istedi, belirli bir oranın belirtilmesi gerektiğini kaydetti. Bakan Gönül de resmi elbiseyle, dışarıda içkili dolaşmanın ihraç nedeni olduğunu, içtihatlarla yerleştiğini ifade ederek, her kanunda, genel düzenlemeleri tekrar hatırlatmanın gerekmeyebileceğini söyledi. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 47. maddesinde vazife malullüğünün ne olduğunun belirtildiğine işaret eden Gönül, ''Bu maddenin nasıl, kimlere uygulanacağını, zaten uygulamakta olan bir maddenin bir türevini geliştiriyoruz'' dedi.