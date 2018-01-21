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Yaralanan 5 yavru leyleğe anne oldular

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde geçen Temmuz ayında uçmayı öğrendikleri sırada elektrik tellerine çarparak yaralanan 5 yavru leyleğin bakımı yaklaşık 6 aydır Samsun Büyükşehir Belediyesi Yaban Hayvanları İl

21 Ocak 2018 16:22

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti\'nde geçen Temmuz ayında uçmayı öğrendikleri sırada elektrik tellerine çarparak yaralanan 5 yavru leyleğin bakımı yaklaşık 6 aydır Samsun Büyükşehir Belediyesi Yaban Hayvanları İlk Yardım Ünitesi\'nde yapılıyor.
Samsun\'da bulunan ve Türkiye\'nin en önemli sulak alanlarından Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti\'nde Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti\'nde, geçen Temmuz ayında uçmayı öğrendikleri sırada elektrik tellerine çarparak yaralanan 5 yavru leylek çevredekiler tarafından Samsun Büyükşehir Belediyesi Yaban Hayvanları İlk Yardım Ünitesi\'ne getirildi. Burada tedavileri yapılan 5 yavru leyleğin bakımı yaklaşık 6 aydan bu yana Samsun Büyükşehir Belediyesi Yaban Hayvanları İlk Yardım Ünitesi\'nde devam ediyor. Yaralanma ardından üniteye getirilen yavru leyleklerin tedavisi yapıldıktan sonra göç mevsiminin atlatılması nedeniyle doğaya bırakılmadı. Bakımı ünitenin rehabilitasyon bölümünde devam eden 5 leylek bahar aylarında tekrar doğaya bırakılacak. 
Samsun Büyükşehir Belediyesi Yaban Hayvanları İlk Yardım Ünitesi\'nde görevli veteriner Paria Tabatabaei, Kızılırmak Deltası\'nda çok fazla aktif leylek yuvası bulunduğunu belirterek, \"900 yuva bulunuyor. Leylekler üremek için deltaya geliyorlar. Yavru leylekler yaralandıklarında bizim kliniğimize çok getiriliyor. Genellikle vatandaşlar bulup bize getiriliyorlar. Temmuz ayında yeni uçmaya başlarken elektrik tellerine çarpıp yaralanan 5 yavru leyleğin tedavileri bitti. Ancak, göç edemediler. Onları doğaya bırakmak için ilkbaharın gelmesini bekliyoruz. Bakımlarını gerçekleştirmeye devam ediyoruz\" dedi.

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