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Yaşam

Yaralanan 26 kişiden 24'ü taburcu edildi

Kırıkkale Valisi Mustafa Bahrettin Demirer, Kırıkkale MKE barut fabrikasındaki patlamada yaralanan 26 kişiden 24'ünün taburcu edildiğini bildirdi

30 Ağustos 2008 03:00

Kırıkkale Valisi Mustafa Bahrettin Demirer, Kırıkkale MKE barut fabrikasındaki patlamada yaralanan 26 kişiden 24'ünün taburcu edildiğini bildirdi.

 

Demirer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Olay savcılık tarafından inceleniyor. Maalesef 3 vatandaşımızı kaybettik. Ancak, yaralanan 26 kişiden 24'ü taburu edildi" dedi.

 

Vali Demirer, tedavisi süren 2 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığını kaydetti. Kırıkkale Belediye Başkanı Veli Korkmaz da patlamanın nedeninin incelemelerle ortaya çıkacağını belirterek, "Ölenler, basınç koridorunda olduğu için sanırım patlamanın şiddetiyle oluşan parçaların çarpması veya kendilerinin duvara çarpması sonucu yaşamlarını yitirmişler.

Yaralananlar ise 300–500 metre uzaklıkta oldukları için kazayı hafif atlatmışlar" diye konuştu.

 

Korkmaz, patlamadan hemen sonra bazı bakanların olay yerine geldiğini, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ise telefonla bilgi alarak, yaralılar için gerekirse helikopter istenmesi talimatı verdiğini söyledi. Veli Korkmaz, "cenazelerin, yarın Nur Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra toprağa verileceğini" belirtti.

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