'Yaptırımlar Ahmedinejad'ı güçlendirir!'

T24- İranlı muhalefet liderlerinden Mehdi Kerrubi, İran'a karşı uygulanan uluslararası yaptırımların İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad yönetimini güçlendirdiğini söyledi.



Kerrubi, İngiliz Guardian gazetesine elektronik posta aracılığıyla verdiği demeçte, yaptırımların Ahmedinejad yönetimini güçlendirdiğini ve yönetimin muhalefetteki Yeşil harekete karşı sert önlemler almasını kolaylaştırdığını belirtti.

İran'da geçen yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimin adaylarından Kerrubi, ABD ile İngiltere'nin İran'ın nükleer programıyla mücadele etmek amcıyla uyguladığı politikaların zarar verici olduğunu savundu.

''Bir tarafta hükümetin ekonomiyi yanlış yönetmesi, ülke içinde derin bir durgunluk ve yükselen enflasyon sonucunu doğurdu. Bir yandan da gayrı meşru hükümeti güçlendiren yaptırımlar var'' ifadelerini kullanan Kerrubi, tek başına bırakılmasının İran'a demokrasi getirmeyeceğini ileri sürdü.



YAPTIRIMLAR KÜBA'YA DEMOKRASİ Mİ GETİRDİ!



Kerrubi gazetede yer alan demecinde şunları kaydetti: ''Küba'ya ve Kuzey Kore'ye bakın. Yaptırımlar bu ülkelerin halklarına demokrasi getirdi mi? Yaptırımlar bu ülkeleri daha da tek başına bıraktı ve uluslararası tepkinin ne olacağıyla kendilerini sınırlandırmaksızın, muhaliflerine karşı sert tedbirler almalarını kolaylaştırdı''.

İran'daki Şah yönetiminin, uluslararası eleştirilere karşı daha duyarlı olduğu için muhaliflere karşı şimdiki İran yönetiminden daha az sert davrandığını belirten Kerrubi, ''Ancak İran daha fazla tek başına kaldığı için Ahmedinejad hükümeti dünyanın kendileri hakkında ne düşündüğüne karşı her geçen gün daha ilgisiz hale geliyor'' ifadelerine yer verdi.