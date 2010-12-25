T24 - Kanal D, 4.5 yıldır devam eden Yaprak Dökümü dizisinin finaline, usta edebiyat adamı Reşat Nuri Güntekin’e ve ölümsüz eseri Yaprak Dökümü’ne, saygı duruşu amacıyla bir kitap hazırladı.

Omurilik Felçlileri Derneği yararına 45 TL’den satışa sunulan “Yaprak Dökümü Ardından” adlı kitap, Doğan TV Holding CEO’su İrfan Şahin ve Kanal D Genel Yayın Yönetmeni Pelin Diştaş Yaşaroğlu’nun önsözleri ile başlıyor, dizide rol alan oyuncularının, senaristlerin yönetmen ve yapım ekibinin, kamera arkası resimleri, duygu ve düşüncelerini paylaştıkları özel bir bölümle son buluyor.



Doğan Kitap’tan satışa çıkan, D&R’larda yerini alan “Yaprak Dökümü Ardından” kitabının içerisinde ayrıca, “Nilüfer’in Unutmadım, Sezen Aksu’nun Takvim, Yüksek Sadakat’in Babamın Evinde ve Toygar Işıklı’nın Sonunda” adlı eserlerinin yer aldığı dört ayrı CD bulunuyor.





