-YAPIŞMAYAN SAKIZ PİYASADA ANKARA (A.A) - 05.10.2010 - İngiliz bilimadamlarının icat ettiği yapışmayan sakız ABD'de piyasaya çıktı. Daily Telegraph'taki habere göre, sadece 24 saat içinde çözünen sakızın, tat ve yapı olarak normal sakızlardan farkı bulunmuyor. Sakızda, daha az yapışkan olmasını sağlayan bir polimer bulunuyor. Suda çözünebilen sakız, giysilerin üzerine yapıştığı zaman da su ve sabunla kolayca temizlenebiliyor. İngiliz hükümeti her yıl cadde ve sokaklara yapışmış sakızları kimyasallar kullanarak temizlemek için 150 milyon sterlin harcıyor. Yapışmayan sakızın mucidi İngiliz profesör Terry Cosgrove, yapışmayan sakız yapma fikrinin, İngiltere ve ABD'de sokaklarda, her yerde yapışmış sakızları görünce ortaya çıktığını söyledi. Yapışmayan sakızı 3 yıl önce bulan Cosgrove'nin ekibi, o zamandan bu yana sakızın tadı ve yapısı üzerinde çalışıyordu. Ekip, 200'den fazla formülle binden fazla sakız örneği üreterek, en iyi yapışmayan sakızı bulmaya çalıştı. Normal sakızlar hava koşullarına dirençli lateksten yapılıyor ve hayli yapışkan oluyor. Dünya çapında bu tür sorunlar teşkil eden sakız, bazı ülkelerde yasaklandı. Yapışmayan sakız gelecek sene de İngiltere'de piyasaya çıkacak.