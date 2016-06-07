Yapışık ikizler tek genital organla doğdu

Hindistan'da dünyaya gelen biri kız, diğeri erkek ikizlerin belden aşağısı yapışık doğdu.

Daily Mail'in haberine göre; Hindistan'daki Sadar Hastanesi'nden Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Raj Kumar Gupta, belden yapışık bebeklerde tek bir genital organ bulunduğunu, onun da kız genital organı olduğunu açıkladı.

Dr. Gupta, "İkinci genital organ eksik olsa bile, ikinci bebeğin erkek olmasından şüpheleniyoruz" dedi.



Hayallerinin yıkıldığını ifade eden ikizlerin annesi 24 yaşındaki Shivrajo Devi ve baba Chhota Singh, tıbbi tedavi ve seyahat için yeterli paraya sahip olmadıklarını söyledi.

Ultrasonlar dahil hamileliği boyunca kapsamlı check-up'tan geçtiğini söyleyen anne, ikizlerinin yapışık doğacağına dair hiçbir fikrinin olmadığını belirtti ve "Çocuklarımın yapışık doğduğuna inanamıyorum" dedi.



Dr. Ravi Kumar Gupta ise yapışık ikizlerin nadir bir durum olduğunu açıklayarak, "İkizler tam büyüyememişler ve karın bölgesinden yapışıklar. Bebeklerin dört elleri var, hayati organları paylaşıyorlar ama en önemlisi iki ayağı paylaşıyorlar. Durumları stabil ama özel bakıma ihtiyaçları var. Onları çok gelişmiş bir hastaneye sevk ettik. Mucize bebekler çok güzeller ama bu ikizlerin hayatta kalma şansı her zaman azdır, uzun ömürlü olmaları hakkında bir şey söyleyemeyiz" diye konuştu.