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Yaşam

Yapışık ikiz süs balığı!

Nevşehir'de süs balığı satıcısı, akvaryumdaki balıklarından biri doğum yapınca sevindi ancak yavru balık biraz farklıydı...

23 Aralık 2008 02:00

Nevşehir'de süs balığı satıcısı, akvaryumdaki balıklarından biri doğum yapınca sevindi ancak yavru balık biraz farklıydı...

Nevşehir Güzelyurt Mahallesi'ndeki süs balığı satıcısı Yılmaz Meletli, çiklet türlerinden Sarı İmparator'un kendi akvaryumunda doğduğunu söyledi.

Doğumdan sonra bitişik ve yapışık ikizleri görünce oldukça şaşırdığını ifade eden Meletli, 5 yıldır akvaryum balığı yetiştiriciliği ve satıcılığı yaptığını belirtti. Meletli, "Doğumdan sonra biri oldukça gelişti, ama diğeri gelişimini istenilen düzeyde sağlayamadı. İkiz balık onun için tüm beslenmesini de diğer gelişimini sağlayan balığın karnından sağlıyor. 5 yıldır akvaryum balıkları üzerine hem araştırma yapıyorum, hem üretimi ve hem de satımını yapıyorum. Bu tür bir olay milyonda bir gözlemleniyor." dedi.

Meletli, bir çok süs balığı hayranının yapışık ikiz balığı satın almak için geldiğini ancak, satmayı düşünmediğini belirtti. Meletli, "Balıkları birbirinden ayırabilecek düzeyde ameliyat yapabilecek veteriner hekim satın almak isterse o zaman olur. Hiçbir ücret de istemeden yapışık ikiz balıkları verebilirim" diye konuştu.

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