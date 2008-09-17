Yapımcıyım deyip 10 gün kendini ağırlattı





Adapazarı’na 10 gün önce gelen ve isminin Selçuk Çelik olduğunu söyleyen kişi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne giderek, "Star TV’de yayınlanan ’Hakan’la Geziyorum’ programının yapımcısıyım. Programın çekimlerini önümüzdeki günlerde Adapazarı’nda yapacağız" diyerek kendisine yardımcı olunmasını istedi.



Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Daire Başkanı Fahri Tuna, Çelik’e yardımcı oldu. Öğretmenevi’ne yerleştirilen sahte program yapımcısı, daha sonra çekimler için Adapazarı’nda kendisine tahsis edilen Büyükşehir Belediyesi’ne ait otomobille mekan seçimi yaptı. Çekimler için Adapazarı’nda bir güvenlik firması ile de anlaşma yapılırken, araçlar kiralandı. Kentteki en lüks restoranlarda yemek yiyip Öğretmenevi’nde ağırlanan Çelik, ramazan ayı etkinliklerine de katıldı. Sahte yapımcı, Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli ile de yemek yedi.





’Hakan’la Geziyorum’ programının sunucusu Hakan Doğanay’ın aracı bozulduğu için helikopterle geleceğini belirten sahte yapımcıya inanan yetkililer, helikopterin ineceği arsayı bile ’toz çıkmasın’ diye sulattı. Ancak helikopter gelmedi. Bu sırada sahte yapımcı kayıplara karıştı. Programın yapım ajansını arayan belediye yetkilileri, "Bizim Adapazarı’nda çekimimiz yok" yanıtını alınca şoke oldu.





