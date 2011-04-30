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Ekonomi

YAPILANDIRMADA SÜRE UZATILDI   ANKARA (A.A) 

30 Nisan 2011 13:53

-YAPILANDIRMADA SÜRE UZATILDI   ANKARA (A.A) - 30.04.2011 - Vergi ve prim borçlarının da aralarında bulunduğu kamu alacaklarının yeniden yapılandırmasında, başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri 1 ay uzatıldı.  Bakanlar Kurulu'nun ''6111 Sayılı Kanunda Yer Alan Bazı Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar''ı Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi.  Buna göre, 6111 sayılı Kanunun Maliye Bakanlığına, Gümrük Müsteşarlığına, İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Bağlı Tahsil Dairelerince Takip Edilen Amme Alacakları ile Belediyelerin ve Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdarelerinin Bazı Alacaklarına İlişkin hükümleri içeren ikinci, Sosyal Güvenlik Kurumuna Bağlı Tahsil Dairelerince Takip Edilen Alacaklara İlişkin hükümleri içeren üçüncü ve çeşitli ortak hükümleri içeren dördüncü kısımlarında yer alan başvuru süreleri ile Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak olan ödemeler hariç ilk taksit ödeme süreleri, Kanunun 4 üncü maddesi ile 17'nci maddesinin sekizinci fıkrasının (b) bendi hükümleri saklı kalmak üzere, Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatıldı.  Başvuru süreleri 2 Mayıs'ta sona eriyordu.  Söz konusu kanun kapsamında, Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak olan ödemelerden ilk taksit ödeme süresi bu yıl Mayıs ayında sona erecek olanların ilk taksit ödeme süresi de kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatıldı.  Karara göre, 6111 sayılı Kanunun inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan vergilere ilişkin düzenlemenin yer aldığı 4. maddesi ile diğer alacakları düzenleyen 17. maddesinin sekizinci fıkrasının (b) bendinde yer alan TRT'nin bandrol ücretleri ve elektrik enerjisi satış bedeli paylarına ilişkin başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri, kanunun yayımlandığı 25 Şubat 2011 tarihinden 2 Mayıs 2011 tarihine (bu tarih dahil) kadar yapılan tebligatlara münhasır olmak üzere Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatıldı. 

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