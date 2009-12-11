Yapılandırılan kredi kartı borcu 1.5 milyar TL

T24 - Kredi kartı sahibi 487 bin 989 kişiyle imzalanan protokolle, 1 milyar 598 milyon 94 bin 444 liralık borç yeniden yapılandırıldı.



Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, CHP Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya'nın kredi kartlarına ilişkin soru önergesine, yazılı yanıt verdi.



Türkiye Bankalar Birliği'nden alınan bilgiye göre, Ekim 2009 itibarıyla 487 bin 989 kişiye ait 540 bin 688 adet kredi kartı için protokol imzalandığını bildiren Babacan, yeniden yapılandırılan toplam borç tutarının ise 1 milyar 598 milyon 94 bin 444 lira olduğunu bildirdi.



Babacan, önlemlere ek olarak, kredi kartı borçlarını ödemekte zorluk çeken vatandaşlar için, kredi kartı borçlarını uygun faiz oranı ve vade seçenekleriyle yeniden yapılandıran kanunun 7 Temmuz 2009'da yürürlüğe girdiğini hatırlattı.



Babacan, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla, 31 Mayıs 2009 tarihi itibariyle ödeme ihtarı çekilmiş, icra takibi başlatılmış ya da banka tarafından takip olunan krediler grubunda sınıflandırılmış kredi kartı borçlarının, yeni bir ödeme planına bağlanması imkanının getirildiğini belirtti.



Uygulamanın, bankalara ve varlık yönetim şirketlerine olan, temerrüte düşen kredi kartı borçlarını kapsadığına işaret eden Babacan, bu tür kredi borçlularının, 6 Temmuz 2009'dan itibaren 60 gün içinde bankalara, bankaların avukatlarına, varlık yönetim şirketlerine ya da temsilcilerine başvurarak, bu imkandan yararlandığını kaydetti.