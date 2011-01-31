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YAPI MARKET İNŞAATINDA YANGIN: 2 ÖLÜ, 2 YARALI İZMİR (A.A)

31 Ocak 2011 14:03

-YAPI MARKET İNŞAATINDA YANGIN: 2 ÖLÜ, 2 YARALI İZMİR (A.A) - 31.01.2011 - İzmir'in Bornova ilçesindeki bir yapı marketin inşaatında kaynak sırasında izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu çıkan yangında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, 2. Sanayi Sitesi Kimyacılar Sitesi'nde bir yapı market inşaatının bodrum katında kaynak yapılırken yangın çıktı. Yangın sırasında dinlenen işçiler, arkadaşlarının bağırması üzerine alevleri fark ederek yardıma koştu. Alevler bir anda binanın alt katını sardı. Yangında, işçilerden Adem Baran ve Adnan Ünver yaralandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından, olay yerinde, arkadaşlarını kurtarmaya çalışan İdris Ünver (36) ile İsmail Ünver'in (47) cesetleri bulundu.  Karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen İdris ve İsmail Ünver'in amca çocukları olduğu, yaralılarla da akraba oldukları öğrenildi. İnşaatta çalışan işçilerin akrabası olan, aynı inşaatta çalışan Haydar Baran, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaynak yapılan yere dün gece izolasyon malzemesi kaplandığını belirterek, ''Tedbir alınmadan kaynak yapılması üzerine sıçrayan kıvılcım malzemeyi tutuşturmuş, bir anda her yer alev topuna dönmüş'' dedi. Haydar Baran, ölen iki kişinin, arkadaşlarını kurtarmaya çalışırken hayatını kaybettiğini söyledi. Baran, ölen ve yaralananlarının sigortasız çalıştırıldığını iddia ederek, ''Firma yetkilileri yaralananların sigortasının bugün yaptırılacağını söyledi. Arkadaşlarımızın hakları için girişimde bulunacağız'' diye konuştu.

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