Yapı Kredi'den Türkiye ekonomisine 267.2 milyar lira katkı

İstanbul, 27 Ekim (DHA) - Yapı Kredi’nin, yılın ilk dokuz ayında konsolide bazda krediler toplamı 267.2 milyar liraya ulaşırken, net kârı geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 27 artışla 2 milyar 735 milyon liraya yükseldi ve sermaye yeterlilik rasyosu da yüzde 14.9 olarak gerçekleşti.

Yapı Kredi CEO’su Faik Açıkalın, enflasyon odaklı sıkı para politikası yılın üçüncü çeyreğinde de devam ederken, Kredi Garanti Fonu (KGF) başta olmak üzere hükümet tarafından alınan önlemler ve özel tüketimdeki artışın da etkisiyle gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 5.1 arttığına dikkat çekti ve ekledi:

\"Ekonomik büyümedeki güçlü performans, bankacılık sektöründe kredi büyümesine yardımcı oldu. Yapı Kredi de bu süreçte kredilerdeki dengeli büyüme stratejisine devam etti. Yılın ilk dokuz ayında Yapı Kredi’nin toplam aktifleri 294 milyar liraya, net kârı ise 2 milyar 735 milyon liraya ulaştı. Dijitalleşme ve verimlilik artırıcı çalışmalarımızın etkisiyle ortalama maddi özkaynak kârlılığımız yüzde 14 seviyesinde gerçekleşti. Toplam nakdi ve gayri nakdi kredilerimiz 267.2 milyar liraya yükselirken, mevduat büyüklüğümüz ise 165 milyar lira oldu.”

Yapı Kredi’nin zorlu faaliyet ortamına rağmen uluslararası piyasalardaki fonlama kaynaklarını çeşitlendirmeye ve güçlendirmeye de devam ettiğini belirten Açıkalın, “Sene başından bu yana Eurobond ihracı ile yarattığımız kaynaklara Ekim ayında sağladığımız 1 milyar 350 milyon dolar tutarındaki sendikasyon kredisini de ekledik. Küresel piyasalarda her geçen gün artan belirsizliğe rağmen sağladığımız bu fonlama kaynakları Türkiye ekonomisine ve Yapı Kredi’ye duyulan güvenin somut bir kanıtıdır” dedi.

Dijitalleşme yönünde Türkiye’yi öncü uygulamalarla tanıştırmaya devam ettiklerini söyleyen Açıkalın, “Dijital bankacılık müşterilerimizin sayısı son 1 yılda yüzde 35 artarken, mobil bankacılık müşterilerimiz ise yüzde 56 arttı. Ayrıca dijital müşterilerimizin içinde mobil bankacılık kullanım oranımız Eylül 2017 itibariyle yüzde 85’e ulaştı. Aktif dijital müşterimiz olan her 7 kullanıcının 6’sı mobil bankacılık hizmetlerimizi kullanıyor. Bunun yanında, nakit dışı işlemlerde dijital kanalların payı yüzde 94’e yükseldi” dedi.

‘Bankanın Uzaktan Kumandası’ olarak konumlandırılan ve müşterilerin tek bir dijital kapıdan tüm hizmetlere ulaşabildiği Yapı Kredi Mobil’in uluslararası alanda da takdir görmeye devam ettiğini belirten Açıkalın, şu bilgileri verdi:

“2017 yılında sadece dijital uygulamalarımız ile toplam 26 ödül kazandık. Dünyanın en saygın yayınlarından Global Finance tarafından ‘Avrupa’nın En Yenilikçi Dijital Bankası’, ‘Avrupa’nın En İyi Entegre Kurumsal Bankası’, ‘Avrupa’nın En İyi Kurumsal Site Tasarımı’, ‘Türkiye’nin En İyi Dijital Bankası’ ve ‘Türkiye’nin En İyi Kurumsal Dijital Bankası’ seçilerek 5 ödüle birden layık görüldük. Önde gelen iş dünyası yarışmalarından Stevie International Business Awards’da beş altın ve bir gümüş olmak üzere 6 ödülün sahibi olduk. Dünyanın en önemli finansal hizmet inovasyonlarının ödüllendirildiği The BAI Global Innovation Awards’da, Yapı Kredi Mobil ve Self Servis World ile iki birincilik aldık. Son olarak Yapı Kredi Mobil ile MMA Smarties tarafından da ‘Avrupa’nın En İyi Mobil Uygulaması’ seçildik ve toplamda 3 büyük ödüle layık görüldük. Müşteri deneyimini odak noktasına koyduğumuz başarılı dijitalleşme stratejimiz önümüzdeki dönemde de tüm hızıyla devam edecek.”

Finansal hizmetler grubu olarak Yapı Kredi’nin farklı uzmanlık alanlarındaki iştiraklerinin de dokuz aylık dönemde başarılı performansına devam ettiğini kaydeden Açıkalın, “Yapı Kredi World ile kredi kartı pazarındaki liderliğimizi sürdürüyoruz. 2017 yılının ilk dokuz ayında kredi kartı alacak bakiyesindeki yüzde 21,7’lik pazar payımızla sektörde yine lideriz. Sektörünün KGF kapsamında KOBİ’lere destek olan ilk firması olan Yapı Kredi Leasing ile dünyanın önde gelen faktoring şirketleri arasında olan Yapı Kredi Faktoring’in alanlarındaki liderlikleri de açık ara devam ediyor” diye konuştu.

Yapı Kredi olarak Türkiye’ye kalıcı değerler bırakmak adına da çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Açıkalın şu değerlendirmede bulundu:

“Dünyanın bize sunduğu tüm kaynakları özenli kullanmak, gelecek nesillere karşı en büyük sorumluluğumuz. Bu kapsamda Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi’nin imzacıları arasında yer aldık. Böylelikle kredilendirme politikalarımıza sürdürülebilirlik ölçütlerini yerleştirmek adına önemli bir adım attık. Sürdürülebilirliğin yanı sıra bir “kültür sanat bankası” olarak bu yılın üçüncü çeyreğinde ülkemize kalıcı bir armağan daha verdik. 50 yıldır İstiklal Caddesi’nin tarihine tanıklık eden Yapı Kredi Kültür Sanat binası, 4 yıllık yenileme sürecinin ardından kendi yerine geri döndü. Bubina, ülkemize ve kültür sanata olan inancımızın en önemli sembollerinden biri. Aynı dönemde Yapı Kredi olarak YGA işbirliği ile Sevgi Evleri’ndeki çocuklara bilimi sevdirmeyi hedeflediğimiz “Anadolu’ya Bilim Göçü” projemizi de başlattık. Bu çalışmalarımızın da hedefine ulaşacağına ve Türkiye’nin gelecekteki Aziz Sancar’larını bu proje ile keşfedeceğimize inancım sonsuz.” (Fotoğraflı)