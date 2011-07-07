-YAPI KREDİDE İSTİFA İSTANBUL (A.A) - 07.07.2011 - Tayfun Bayazıt'ın Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'ndaki görevinden istifa ettiği bildirildi. Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'nin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan özel durum açıklamasında, ''30 Haziran 2009 tarihinden bu yana Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini icra etmekte olan Sayın Tayfun Bayazıt, bugün kendi isteğiyle, 1 Ağustos 2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, istifa ederek ayrılacağını Yönetim Kuruluna bildirmiştir'' denildi.