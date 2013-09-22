Yapı Kredi Yayınları'ndan çocuklar için iki sıradışı kitap

Yapı Kredi Yayınları'ndan çocuklara yönelik olarak çıkartılan iki yeni kitap olağan çocuk kitaplarından ayrılıyor. Alain Serres'in "Çocuk Olmaya Hakkım Var" olmaya hakkım var kitabı ile Halil Altındere ve Süreyyya Evren kaleme aldığı "Çocuklar için Türkiye Güncel Sanatı" çocukların çocuk haklarını ev çocukların sanat eğitimini ele alan kitaplar.

Alain Serres'in "Çocuk Olmaya Hakkım Var" kitabının basın bülteni şöyle:

Çocukların olduğu kadar, büyüklerin de ilgisini çekecek olan bu kitapta ülke gündemimizden düşmeyen konulara da değinilmiş; çocuk istismarı ve çocuk işçi çalıştırma da bu konulardan sadece ikisi... Kitapta ayrıca çocukların barınma hakkı, sağlık hakkı, bedava eğitim hakkı ve barış ortamında yaşama haklarından da bahsediliyor.



Alain Serres’in kaleme aldığı, Aurélia Fronty’nin olağanüstü çizimleriyle süslediği, Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan Çocuk Olmaya Hakkım Var, çoğu zaman önemsemediğimiz, görmezden geldiğimiz ve kulak tıkadığımız bir soruna, ’’çocuk hakları’’ sorununa yine çocukların gözünden ve dilinden yaklaşan bir kitap.

Daha önce hep siyasetçilerin, eğitimcilerin, kısacası büyüklerin söyleminden tanımlanan çocuklar ve onların hakları, bu defa daha çocuksu, daha masum ve daha renkli bir şekilde dile getiriliyor.

Halil Altındere ve Süreyyya Evren'in kaleme aldığı "Çocuklar için Türkiye Güncel Sanatı"nın basın bülteni ise şöyle:





Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlanan Çocuklar İçin Türkiye Güncel Sanatı, çocuklar ve ebeveynleri için günümüz sanatına açılan keyifli bir kapı; öğretmenler ve okullar için ideal bir yardımcı metin; sanatla ilgilenen herkes için neşeli bir kaynak.

Neden bazı sanatçılar naylon poşet, fındık kıracağı veya kesilmiş karpuz kullanırlar işlerinde? Hangi sanatçımız uçan balondan şatolar yapmıştır? İki uçak nasıl kucaklaşır? Kim sokaktaki su birikintisine sırtüstü uzanmak ister? Ve neden hayaletlerin oturduğu sandalyelerin arasında görünmez bir duvar bulunur?

Türkiye'deki sanat üretiminden örnekler içeren Çocuklar İçin Türkiye Güncel Sanatı tüm bu soruların yanıtlarını kovalıyor. Günümüz sanatını cazip temalarla sunarken merak uyandırıyor, anlama arzusunu harekete geçiriyor. Türkiyeli sanatçıların örnekleri üzerinden günümüz dünya sanatına dair ipuçları sunuyor.



Halil Altındere ve Süreyyya Evren’in yeni kitabı Çocuklar İçin Türkiye Güncel Sanatı, 72 Türkiyeli sanatçının sıradışı yapıtlarını, neşeli biyografilerini, kimi kilit sanat terimlerini içeren bir sözlüğü, “sen olsan” kutucuklarını, yol gösterici web sitelerinin, müzelerin ve galerilerin bilgilerini içeriyor.

Dilinin sıcaklığıyla, rengarenk içeriğiyle Çocuklar İçin Türkiye Güncel Sanatı güncel sanatın, hayatın içinden bir kitap. Kitapla, sanatla içiçe yaşanacak günler için bir rehber yayın.