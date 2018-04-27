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Ekonomi

Yapı Kredi sermayesini yüzde 94 artışla 8.45 milyar liraya çıkarıyor

İstanbul, 27 Nisan (DHA) - Yapı Kredi, 2020 hedefleri doğrultusunda, 4

27 Nisan 2018 11:00

İstanbul, 27 Nisan (DHA) - Yapı Kredi, 2020 hedefleri doğrultusunda, 4.35 milyar lira olan çıkarılmış sermayesini, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak yoluyla, yüzde 94 artışla 8.45 milyar liraya çıkaracak.
Yapı Kredi\'nin, Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na yolladığı açıklamada, \"Söz konusu sermaye artırımı, Banka\'nın aşağıda yer verilen 2020 hedefleri doğrultusunda yapılmaktadır\" denildi ve şu hedefler sıralandı:
\"Sermaye pozisyonun güçlendirilmesi ve optimize edilmesi, sürdürülebilir gelir elde edilmesi, verim kazanımı sağlanması, aktif kalitesinin iyileştirilmesi.\"
Bu kapsamda, 3 Mayıs\'ta Londra\'da yatırımcı ve analistlerle yapılacak toplantıda, bankanın 2020 strateji ve hedefleri, 2018 yılının birinci çeyrek finansal sonuçları ile birlikte sunulacak.
Açıklamaya göre, sermaye arttırımında ihraç edilecek payların banka genel müdürlüğünün uygun göreceği şekilde \"borsada işlem gören\" veya \"borsada işlem görmeyen\" nitelikte oluşturulmasına ilişkin olarak genel müdürlüğe yetki verildi.
Açıklamada, yeni pay alma hakkı kullanım süresi en az 15 gün olarak belirlendiği, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ereceği belirtildi.

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