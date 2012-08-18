Yapı Kredi Şampiyonlar Ligi’ne sponsor oldu

Yapı Kredi, dünyanın en büyük futbol organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi’nin Türkiye’deki resmi bankası oldu.

Şampiyonlar Ligi'ne destek veren ilk Türk bankası olan Yapı Kredi, önümüzdeki üç sene boyunca sponsorluk desteğini sürdürecek.

Sponsorluk anlaşmasının detaylarını anlatan Yapı Kredi CEO’su Faik Açıkalın “Futbol yalnızca bir spor dalı değildir. Çağımızda toplumun tarihi, sosyal ve hatta siyasi dokusunu şekillendiren bir kültür haline dönüşmüştür. Farklı coğrafyalardan takımların birlikte oynayacağı bu oyuna adımızı yazdırmayı son derece önemli ve anlamlı buluyoruz” dedi. Yapı Kredi olarak son dönemlerde önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Açıkalın, “Söz konusu spor olduğunda da bu anlayışımızı devam ettirerek milyonlarca insanı heyecanıyla peşinden sürükleyen UEFA Şampiyonlar Ligi’nin Türkiye’deki Resmi Bankası olduk. Dünyanın bu en büyük futbol organizasyonuna destek veren ilk Türk bankası olmanın gururunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.