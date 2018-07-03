Yapı kayıt belgesine son başvuru tarihi 31 Ekim

BURSA, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik İl Müdür Vekili Cemalleddin Başaran, yapı kayıt belgesine başvuruların 31 Ekim 2018 tarihine kadar yapılması gerektiğini vurguladı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) 56\'ncı Meslek Komitesi Genişletilmiş Sektörel Analiz Toplantısı gerçekleştirildi. BTSO Hizmet Binası\'nda mimar ve mühendislerin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, yeni dönemde Türkiye\'nin geleceğine olan inançla projeler üretmeye ara vermeden devam edeceklerini söyledi. Şenocak, meslek komitesi ve meclis üyeleriyle sanayiden ihracata, üretimden istihdama kadar yeni projeler gerçekleştireceklerini kaydetti.

KOMİTELER SEKTÖRLERE GÜÇ KATIYOR

BTSO\'nun başarı çıtasını belirleyecek olan en önemli unsurun komite ve konseyler olduğunu ifade eden Şenocak, \"Toplantımızda sektörümüzü yakından ilgilendiren imar barışı ele alındı. 8 Haziran\'da başlayan \'imar barışı\'nda başvurular 1 milyon 300 bini aşmış durumda. Sektör temsilcilerimiz merak ettikleri sorulara bu toplantıda yanıt bulacak\" dedi.

SON GÜN 31 EKİM

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Vekili Cemalleddin Başaran ise kamuoyunda \'imar barışı\' olarak bilinen yapı kayıt belgesi hakkında bilgiler paylaştı. Cemalleddin Başaran, yapı kayıt belgesinin 31 Aralık 2017 tarihinden önce inşa edilen yapılar için verildiğini vurguladı. Belge için başvuruların 31 Ekim 2018\'e kadar yapılacağını söyleyen Başaran, yapı kayıt belgesi bedelinin ise 31 Aralık 2018 tarihinde yapılması gerektiğini belirtti. Başaran, yapı maliklerinden herhangi birisi veya vekili tarafından e-devlet üzerinden üzerinden yapı kayıt sistemindeki formu doldurarak başvuru yapabileceğini dile getirdi.

NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?

Yapı kayıt belgesinin, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerliliği olacağını ifade eden Başaran, her yapı için bir kayıt belgesi düzenlendiğini vurguladı. Yapı kayıt belgesi verilen yapılara geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabileceğini ifade eden Başaran, betonarmesi tamamlanmış bütün yapı sahiplerinin yapı kayıt belgesine başvurabileceğini kaydetti. Başaran, kamulaştırma süreci devam eden yapı sahiplerinin de yapı kayıt belgesine sahip olabileceğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından BTSO üyeleri, Cemalleddin Başaran\'a imar barışı ve kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili merak edilen soruları yönlendirdi.



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