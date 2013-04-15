Yapı İşleri İhale Yönetmeliği 11. kez değiştirildi

Kamu İhale Kurumu, Yapım İşleri İhale Yönetmeliği’ni dün 11. kez değiştirdi. İhaleye fesat karıştırmanın cezasını 12 yıldan 7 yıla indirildi.

Taraf Gazetesi'nden Adnan Keskin'in haberine göre, meclisin üç gün önce ihaleye fesat suçunun cezasını düşürmesinin ardından dün de Kamu İhale Kurumu, Yapım İşleri İhale Yönetmeliği’ni 11. kez, Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği’ni ise 9. kez değiştirdi. KİK’in beş ayrı ihale uygulama yönetmeliğinde, aynı yönde yaptığı değişiklikler dünkü Resmi gazetede yayımlandı. KİK, 2009 tarihli, Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Yönetmeliği, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’ni değiştirdi. Söz konusu yönetmeliklerde ilk değişiklik, “İhaleye katılamayacaklar” başlıklı maddelerde yapıldı. Bu maddenin ilk fıkrası “Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanların” ihalelere katılmasını yasaklıyor. Dünkü değişiklikle birlikte ihalelere giremeyecek kategoriyi belirleyen fıkranın önüne “idarelerce ve mahkeme kararlarıyla” ibaresi eklendi. Böylece, önceki aylarda çok tartışılan terörün finansmanının önlenmesi yasasındaki ruh, yönetmeliğe taşındı. Buna göre mahkeme kararı olmadan da idarelerin “terör ile bağlantılı” gördüğü kişi veya firmalar ihaleden menedebilecek.



Teminat yakma kalktı



Yönetmeliklerde, “ihaleye katılamayacaklar” başlıklı maddeye yeni bir fıkra eklendi. Buna göre, şartları taşımadığı halde ihalelere katılan kişiler sadece ihale dışı bırakılacak. Mevcut ihale kanununda yer alan “teminat yakma” ve “ihalelere katılmaktan yasaklama” gibi idari yaptırımlar uygulanmayacak. Firmaların ihale öncesi idareye “ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz” bildiriminde bulunma şartı da kaldırıldı.



3 yılda 11. değişiklik



Dünkü değişiklikler ile ihale yönetmeliği değişikliğinde de bir rekor yaşandı. Yönetmelik değişikliklerinin altında, aynı yönetmelikle ilgili daha önce yapılan değişikliklerin dökümü de yer aldı. Buna göre, 2009 yılı ortalarından bu yana geçen sürede Yapım İşleri İhale yönetmeliği 11. kez, Hizmet Alım yönetmeliği 9. kez, Danışmanlık Hizmet Alımı Sözleşmesi 8. kez, diğer iki ihale yönetmeliği ise 5. kez değiştirilmiş oldu.

İhaleye fesat suçunda sürpriz ceza indirimi de geldi. İhaleye fesatla suçlanan belediye başkanı, yöneticisi ile bürokratlara ceza oranı azaltıldı. Buna göre kamu kurumları adına yapılan mal veya hizmet alım veya satımlarına-kiralama veya yapım ihalelerine fesat karıştıran kişilere 3 yıldan 7 yıla kadar hapis verilecek. Mevcut yasa bu suça 5 yıldan 12 yıla kadar ceza öngörüyordu. Fesat suçunun; cebir veya tehdit kullanmak suretiyle işlenmesi halinde temel cezanın alt sınırı beş yıldan az olamayacak. Fesat suçunun işlenmesi sonucu ilgili kamu kurumu açısından bir zarar meydana gelmediğinde ise ceza 1 yıldan 3 yıla kadar düşürülecek.