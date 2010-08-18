-YAPI GÜVENLİĞİNE ''STARDART'' GELİYOR ANKARA (A.A) - 18.08.2010 - Bayındırlık ve İskan Bakanlığının öncülüğünde, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve üniversitelerin işbirliğiyle Türkiye'de, tüm binaların, Avrupa'daki uygulamalara paralel ''yapı güvenlik standardına'' göre tasarımı için çalışma yapılacak. ''Depreme dayanıklı binalar için standartlara uygun yapı malzemeleri kullanılmalı'' TSE Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, TSE tarafından hazırlanan yapı malzemelerine yönelik 2 binin üzerinde Türk standardı bulunduğunu ve bunların yaklaşık tamamının Avrupa standartlarıyla uyumlu olduğunu söyledi. -BİNALAR, AYNI GÜVENLİK STANDARDINA SAHİP OLACAK- ''Tüketiciler, raftan ürün alırken TSE belgesine dikkat edebilir, ancak inşa edilmiş bir yapıda hangi ürünün kullanıldığını nasıl anlayabilirler. Kaliteli ürün kullanımında zorunluluk getirecek daha köklü bir yaklaşım var mı?'' sorusu üzerine Büyükhelvacıgil, Avrupa Yapısal Tasarım Standardlarının (Eurocode) milli eklerini hazırlama yönünde çalışma yürüttüklerini söyledi. Çalışmaya, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının öncülük edeceğini, üniversitelerin desteğiyle altyapıyı oluşturacaklarını kaydeden Büyükhelvacıgil, henüz hazırlık aşamasında olduklarını, protokollerin imzalanmadığını belirtti. Büyükhelvacıgil, Türkiye'nin her bölgesinde, bölge koşullarına özel ancak temelde ''aynı güvenlik standardına'' sahip bina yapımını sağlayacak çalışma hakkında özetle şu bilgileri verdi: ''Biz, Avrupa Birliği tarafından yapı tasarımıyla ilgili belirlenmiş Eurocode'ların ulusal eklerini hazırlayacağız. Yani Avrupa Birliği güvenli yapı için çerçeveyi, formülü belirliyor, bunu uygulayabilmek için milli parametreleri siz belirliyorsunuz. Eurocode, bütün Avrupa ülkelerinin, aynı esasları dikkate alarak, aynı güvenlik standardında yapı tasarımı yapmasını öngörüyor. Eurocodeların çizdiği tasarımları kullanabilmemiz için de ülkenin bazı temel özelliklerini yani o ülkenin rüzgar yükü hangi ilde nedir, hangi ilin deprem güvenlik katsayısı ne alınacak, hangi ilin kar yükü katsayısı ne olacak gibi temel tasarım kriterleri belirleyeceksiniz. Çalışmayla, böyle tablolar, rakamsal veriler içeren milli ekler hazırlayacağız. Parametreleri belirlemezsek, o zaman herkes istediği güvenlik seviyesinde, istediği gibi bina tasarlıyor, onun önüne geçip tek standart bir bina tasarımına, o noktaya geçmeye çalışıyoruz.'' Uygulamaya ilişkin soru üzerine Büyükhelvacıgil, hesaplamada belli deprem varsayımı üzerinden deprem yükünün esas alınacağını belirterek, ''Eurocodelar'da bu deprem yükünün ne olacağı yazmıyor. Bunu her ülkenin kendisine bırakıyor. Türkiye'de de standart bir yük olmayacak. Erzurum'da bina yapacaksan bunun beton hesabında, deprem yükünü şu kadar, Aydın'da yapacaksan bu kadar alacaksın gibi iller bazında tablolar belirlenecek'' şeklinde konuştu. Başka bir ifadeyle, Hakkari'de ve Adapazarı'nda yapılacak yapıların öncelikleri farklı olacak ancak bu yapıların ''güvenlik'' gücü, standardı aynı olacak. Büyükhelvacıgil ayrıca, binanın kullanım amacına göre de parametrelerin değişeceğini ifade ederek, müze, okul, sinema, toplantı salonu gibi binaların aynı mimaride olsa bile, farklı parametrelerle tasarlanacağını söyledi. -''TÜRKİYE'DE İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ DEĞİŞECEK''- Çalışmanın, 3-4 yıl sürecek uzun soluklu bir süreç olacağını belirten Büyükhelvacıgil, ''Süreç tamamlandığında, siz bir arazi aldığınız zaman bunu, bir proje bürosuna verdiğinizde, proje bürosu kodların tasarım esaslarına bakarak binanızı projelendirecek, bunu yapmak zorunda olacak'' dedi.