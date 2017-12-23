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Bilim / Teknoloji

Yapay zekâ 4 saatte satranç öğrendi, şampiyon oldu

Yapay zekâ, bin 500 yıllık satranç tarihinde insan aklına gelmeyen hamleler yaptı

23 Aralık 2017 15:11

İngiliz teknoloji firması DeepMind tarafından geliştirilen "AlphaZero" adlı yapay zekâ programı, 4 saatte öğrendiği satranç oyununda "şampiyon" unvanına sahip olan rakibi "Stockfish 8" adlı programı yenmeyi başardı.

2014’te arama motoru Google’ın satın aldığı DeepMind’in geliştirdiği program, 100 maçlık yarışta rakibine açık ara fark attı. Yerel basında çıkan haberlerde, sadece oyunun temel kuralları öğretilen AlphaZero, bin 500 yıllık satranç tarihinde hiçbir insanın aklına gelmeyen hamleler gerçekleştirerek birincilik tahtına oturdu.

İngiliz satranç şampiyonu Simon Williams, yapay zekâ programının zaferiyle ilgili yaptığı açıklamada, “AlphaZero satranç dünyasını fethetti, bir anda oyunu çözerek insan ırkını evcil hayvanı haline getirdi” dedi.

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