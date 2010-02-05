Yapay pankreas, diyabete umut oldu

T24- Cambridge Üniversitesi araştırmacıları, yeni geliştirilen "yapay pankreas"ın, 1. Tip diyabet hastası çocuklarda günlük insülin iğnelerine son verebileceğini bildirdi.



İngiliz basınında çıkan haberlere göre, pankreas yerine geçen karmaşık cihaz, kan şekeri seviyesini ölçüyor, salgılanması gereken insülin dozunu ayarlıyor ve ilacı gece vücuda pompalıyor.



Tip 1 diyabet hastası çocuklar, özellikle uykudayken kan şekeri seviyesi tehlikeli derecede düştüğünde hipoglisemi atakları geçirme riskiyle karşı karşıya bulunuyor.



İnsülinin daha önce belirlenmiş seviyelerde verilmesini sağlayan insülin pompaları halihazırda kullanılıyor. Ancak yeni sistem, insülin dozunun daha karmaşık bir şekilde takip edilip düzenlenmesini sağlıyor. Bu cihazla insülin dozunun yakından takip edilip düzenlenmesinin, kan şekerinin daha iyi kontrol edilmesi ve böylece tehlikeli hipoglisemi ataklarının önüne geçilmesini sağlayabileceği belirtiliyor.





Önemli hipoglisemi atağı görülmedi



Araştırma, 54 gece boyunca 5 ila 18 yaş arasındaki 17 çocuk arasında yapıldı. Yapay pankreas sisteminin, zamanın yüzde 60'ında kan şekeri seviyesini normal seviyelerde tuttuğu belirlendi. Bu oran, halen kullanılan pompalarda ise yüzde 40 seviyesinde.

Bu süre içinde yapay pankreas bağlanan çocuklarda önemli hipoglisemi atağı görülmezken, normal pompaları kullanlarda 9 hipoglisemi vakası görüldü.

Çocuk Diyabeti Araştırma Vakfı tarafından desteklenen araştırma Lancet tıp dergisinde yayımlandı.