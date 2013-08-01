Yapay kulak üretimine bir adım daha yaklaşıldı

ABD'li bilim insanları, bir hastanın hücresinden bir insanınkine yakın bir kulak yaratmaya bir adım daha yaklaştıklarını açıkladı.

Uzmanlar, laboratuvar ortamında hayvan dokusundan insan kulağına benzer bir kulak yaratmayı başardı.

Amerika'nın Massachusetts eyaletinin Boston kentindeki bir hastanede yapılan çalışmayı yürüten araştırmacılar, ürettikleri kulağın gerçek bir kulak kadar esnek olduğunu söylüyor.

Uzmanlar, bu tekniğin bir gün dış kulağı olmayan ya da kulakları deformasyona uğramış hastaların tedavisinde de kullanılabileceğine inanıyor.

Araştırma, Royal Society Interface dergisinde yayımlandı.

Doku mühendisliği, zarar görmüş organların yerine geçebilecek organların laboratuvar ortamında üretilmesi çalışmalarını yürüten bir tıp bilimi.

Amerikalı araştırmacılardan oluşan ekip, kulağı doğuştan kusurlu olan veya kulağını bir kaza ya da travma sonrası kaybedenlere yardımcı olmak amacıyla işlevsel bir yapay kulak üretilmesi için çalışıyor.

Araştırmacılar daha önce bir fare üzerinde yaptıkları deneyde bebek kulağı boyutlarında yapay bir kulak geliştirmişlerdi.

Bilim insanları, inekler ve koyunlardan aldıkları canlı dokuları, 3 boyutlu gerçek insan kulağı şeklinde esnek bir tel çerçeve içinde büyüttüler.

Bu kulak daha sonra, gelişmesi için bağışıklık sistemi bastırılmış bir sıçana yerleştirilmiş.



Titanyum iskelet kullanıldı



BBC'ye konuşan araştırma ekibinin başındaki isim Dr. Thomas Cervantes, "İnsan kulağı boyutlarındaki ilk kulağı bir sıçan üzerinde gösterdik. Bu birkaç nedenle önemlidir" dedi ve şöyle devam etti:

"Birincisi, sıçana yerleştirdikten 12 hafta sonra kulağın şeklini koruyabildik. İkinci olarak, kıkırdağın doğal esnekliğini de koruyabildik."

Hücreler, tomografi aracılığıyla gerçek insan kulağı boyutlarındaki titanyum tel iskelette büyütüldü.

Bu son araştırma, en azından hayvanlara yerleştirilmek üzere tam boyutlu insan kulağı yaratabilmek için teoride yeterli hücre büyütebildiğimizi gösteriyor.

Dr. Cervantes, "Klinik modelde, hastanın kıkırdağından küçük bir parça alıp bunu daha sonra genişletip aynı işlemi devam ettirebilirdik. Bu araştırma insanlar için klinik deneylerde dokular aracılığıyla kulak yaratılması için ileriye dönük önemli bir adım" yorumunu yaptı.

Dr. Cervantes, beş yıl içince bu işlemin insanlar üzerinde klinik deneylerde yapılabilmesini umduklarını söyledi.

Biyomühendislik yoluyla organ üretilmesine ilişkin araştırmalar da hızla devam ediyor.

Onlarca hastaya, başka bir hastadan ya da organ bağışında bulunanlardan, kök hücreler aracılığıyla elde edilen yapay soluk boruları nakledildi.

Diğer yandan, laboratuvarda üretilip bir sıçana yerleştirilen bir böbreğin de idrar üretmeye başladığı belirtildi.



BBCTürkçe