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Sağlık

Yapay kalp 2011'de hazır

Fransız doktorlar dünyanın ilk yapay kalbini geliştirdi. Dünyada organ bağışındaki sıkıntıyı gidermek amacıyla tasarlanan yapay kalp, 2011'de klinik deneyler için hazır

28 Ekim 2009 02:00

Fransız doktorlar dünyanın ilk yapay kalbini geliştirdi. Dünyada organ bağışındaki sıkıntıyı gidermek amacıyla tasarlanan yapay kalp, 2011'de klinik deneyler için hazır olacak.    


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Organ bağışına  duyulan gereksinim yakında tarih olabilir...

Fransız doktorlar yeni bir çığır açmaya çok yakın görünüyor.

Tamamen yapay ilk kalbi geliştiren bilim adamları, 15 yıllık bir çalışmanın ardından bu sonuca ulaştılar.

Yapay kalbin üretimine yakın zamanda başlanacak.

Kimyasal işlemden geçirilmiş hayvansal dokulardan yapılan yapay kalpte kalp kapakçıkları protezine benzer bir teknoloji kullanılıyor.

Yapay kalbin şimdiye kadar hem dijital ortamda hem de hayvanlarda test edildiğini belirten doktorlar, denemeler sırasında şu ana kadar herhangi bir komplikasyonla karşılaşılmadığına dikkat çekiyorlar.

Gerçek bir kalp görüntüsüne sahip yapay kalbin, dünyada her yıl organ bekleyen onbinlerce kişi için umut olması bekleniyor.

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