Yapay göl ve baraj kenarlarına imar izni çıktı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı ‘Kıyı Kanunu Uygulama Yönetmeliği’ taslağına göre suni göl ve baraj gölleri ‘kıyı-kenar çizgisi zorunlu alanlar’ kapsamından çıkartılacak. İlgili yönetmelik taslağına göre 50 metreye kadar yapılaşma yasağı olan bu bölgelerde daha kolay yapılaşma sağlanacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ‘Kıyı Kanunu Uygulama Yönetmeliği’ taslağına göre suni göl ve baraj gölleri 50 metre yapılaşma yasağı olan “kıyı-kenar çizgisi zorunlu alanlar” kapsamından çıkartılıyor. Bu, bu bölgelerde daha kolay yapılaşma anlamına geliyor. Taslak yönetmelikte, Dalyan’ı denize bağlayan kanallar listeye alınarak, yapılaşmadan kurtarılıyor. Taslağa göre göl, akarsu ve denizlerde kıyılardan başlayarak 50 metrelik alana yapılaşma yasağı getiren, ikinci 50 metrede de “sınırlı yapılaşmaya” izin veren, “Kıyı-kenar tesbitinin” ana unsurları değiştiriliyor.



Baraj gölleri risk altında



Bakanlığın hazıladığı ve görüşe sunduğu, Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Taslağına göre, tabii göller dışındaki suni göller ve baraj gölleri “kıyı-kenar tesbiti yapılacak yerler” alanından çıkartılıyor. Böylece, bu yerlerde 100 metreye varan yapılaşma yasağı otomatik yürürlükten kalkacak. Kıyı kenar çizgileri önce ilan edilecek. İlgililerin haberdar edilerek gerektiğinde itiraz edilebilmesi ve yasal hakların kullanılması amacıyla verilecek sürenin ardından kesinleşmiş olacak. Kıyı yapılaşmalarına ilişkin projeler, uygulanma öncesinde Bakanlık denetimine sunulacak. Kıyı yapı ve tesislerinin çevre ve kıyı silueti ile uyumlu şekilde yapılması zorunlu olacak.

Yönetmelikle, kıyı-kenar çizgisi kapsamına giren bazı akarsuların, suyu kalmayan kolları bu kapsamdan çıkartıldı. Buna göre, Dicle Nehrinin Batman kolu ile Botan kolu, Fırat Nehrinin Karasu kolu ile Murat kolu kapsam dışına alındı. Bu akarsuların kollarının taşıdığı su miktarlarının az olması nedeniyle listeden çıkartıldığı belirtildi. Ancak listeye, Köyceğiz Gölü ve onu denize bağlayan kanal ile sazlık ve kamışlıkların bulunduğu bataklık alanlar tümüyle, kıyı-kenar çizgisi kapsamına alındı. Gerekçede, Köyceğiz-Dalyan Lagün sistemi olarak adlandırıldığından, Dalyan Kanalı da sisteminin bir parçası olması nedeniyle listeye alındığı belirtildi. Bu düzenleme, Dalyan kanalının etrafında yapılaşmayı önleyecek.



Yatçılara konaklama tesisi izni



Yönetmelik değişikliğiyle, yat limanlarında bilinen alt yapı tesislerine ilave olarak “yatçı konaklama tesisi” adı altında yapılaşmaya izin verilecek. Bu tesis, “Yat Limanlarında mürettebat ve diğer hizmet personeli dışında gezi, spor, eğlence amacıyla yatta bulunan kişilerin kullanımına yönelik olarak yat limanı bağlama kapasitesinin en çok yüzde 30’u olmak üzere, yüksekliği 6.50 metreyi ve iki katı aşmayacak” şekilde yapılacak. Ayrıca, balıkçı barınaklarının ihtiyacı olan üst yapı ve tesislerine ilişkin yapılaşma kararları da imar planı ile belirlenecek.



Kıyı-kenar çizgisi ne demek?



Kıyı Kanuna göre, “Sahil şeridi” veya “kıyı şeridi”, deniz ve tabii göllerin kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak en az 100 metre genişliğindeki alanını ifade ediyor. Buna göre, Kıyı Şeridinin 50 metrelik birinci bölümünde, sadece açık alanlar olarak düzenlenen, yeşil alan, çocuk bahçesi, gezinti alanları, dinlenme ve yaya yolları bulunabiliyor. Kıyı şeridinin ikinci bölümünü ise kara yönünde ikinci 50 metrelik bölümü içeriyor. Bu bölüme ise yönetmelikte tanımlanan toplumun yararlanmasına açık günübirlik turizm yapı ve tesisleri, taşıt yolları, açık otoparklar ve arıtma tesisleri yapılabiliyor.