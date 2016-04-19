Yapay çim kanser mi yapıyor?

ABD’deki sporcular arasında yapılan bir araştırma suni çimde kanser riski tartışmalarını gündeme taşıdı. Washington Üniversitesi Futbol Takımı Teknik Direktörü Amy Griffin, 166’sı aktif 220 genç sporcuda kanser tespit edildiğini bildirdi. Bu oyuncuların yüzde 60’ı ise suni çime daha fazla temas eden kalecilerden oluşuyor. Bu veriler ABD senatosunun gündemine taşındı. Maliyetinin ucuzluğu ve bakımının kolaylığı nedeniyle tercih edilen suni çimde civa, kurşun, arsenik ve diğer kanserojenleri içeren çok sayıda bileşen bulunduğu yapılan çalışmalarda saptanmıştı.

Habertürk'te yer alan habere göre; sentetik çim sahalar Türkiye’de de yaygın olarak kullanılıyor. Sadece İstanbul’da 600- 700 halı sahada sentetik çim mevcut. Türkiye’de hammaddeyi yurtdışından getiren ve burada dokumasını yapan 5 firma yılda 10-12 milyon metrekare sentetik çim üretiyor.

Peki, uzmanlar ne diyor?

-Prof. Dr. Kadirhan Sungurluoğlu (Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Genel Başkan Yardımcısı): “Sentetik çim kanser yapar?” diyebilmek için üretiminde ne tür kimyasalların kullanıldığının bilinmesi gerekiyor. Kimyasal maddeler solunum yolu ve ağızdan alındığında etkili oluyor. Bu sahalarda spor yapıldığında kimyasal madde buharının teneffüs edilmesi söz konusu olabilir.

-Yard. Doç. Dr. Yavuz Dizdar (İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü):Sentetik koşu zemini ya da tartan benzeri plastik malzeme kanser yapar mı?” sorusu bence tartışmalıdır. Yaz vakti çok buharlaşma olabilir. O buharın teneffüs edilmesi bir derece etkili olabilir ama halıdan vücuda girecek kadar sentetik maddenin salınması ihtimali çok yüksek görülmüyor.

-Talha Macit (Reform Çim Bölge Satış Müdürü): FIFA, sentetik sahalarla ilgili testler yapıp onaylıyor. Bunda bir sakınca görmüyor. Uluslararası futbol, atletizm, tenis gibi federasyonların da bu konuya yönelik bir yaptırımı yok. Bu federasyonların bu malzemeleri laboratuvar testlerine de tabi tuttuklarını düşünüyorum. Telefondan, bilgisayara; koltuktan kıyafetlerimize kadar hemen her şey aynı hammaddeye sahip. Bir sakıncası olduğunu düşünmüyorum.

-Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta (Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı): Futbol maçlarında baraj çizgisini belirlemek için kullanılan köpüklerde de kanserojen madde olduğu dile getirilmişti. Suni çim sahalar bir risk faktörü olarak değerlendirilebilir ancak “Suni çim kanser yapıyor” diye bir şey söylemek doğru olmaz. Bunu tespit etmek zor. Her sene hayatımıza 700’den fazla kimyasal giriyor. Kanserojen oldukları ancak birtakım araştırmalardan sonra ortaya çıkıyor.”

Darbeden ölmüşler

Başrolünde ünlü oyuncu Will Smith’in rol aldığı ‘Concussion’ filmi de, Amerikan Ulusal Futbol Ligi’nde oynayan futbolcuların yaşadığı beyin sarsıntılarına karşı yaptığı çalışmalarıyla tanınan Dr. Bennet Omalu’nun çalışmalarını anlatıyor. Dr. Omalu, Pittsburgh Steelers oyuncusu Mike Webster’ın ölüm nedeninin kafasına aldığı darbelerden olduğunu ortaya çıkarıyor ancak lig yöneticileri bunu reddediyor.