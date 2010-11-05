T24 - Kılıçdaroğlu milletvekillerine o geceyi anlattı. Buna göre ipleri koparan cümle Sav’dan geldi: Yapacağımı görürsünüz Kemal Bey...





Eski MYK yöneticileri CHP GenelMerkezi’ndeki odalarını boşaltırken bir medya ordusu da onları takip etti. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Tarihi günlerin yaşandığı CHP’de, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 10 yıldır genel sekreterlik görevini yürüten Önder Sav ile yollarını ayırmasıyla derinleşen krizin tarafları, dün “sıkı” kulis faaliyetleri yürüttü.



Demokratik tüzük sözü için hemen harekete geçen Kılıçdaroğlu, Sav’a yakın olduğu söylenen milletvekilleri ve Parti Meclisi üyeleriyle temasa geçti ve kendisini destekleyen cepheyi genişletti. “Yeni MYK geçersizdir” diyerek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran ancak “Yeni yönetim geçerli” yanıtı alan Sav ise olağanüstü kurultay toplanması için temaslara başladı. Kılıçdaroğlu’nun oluşturduğu yeni yönetime karşılık, Sav’ın talebiyle tüzük kurultayı için imza veren 59 PM üyesi içerisinden 20’yi aşkın bölümü imzalarını geri çekti. Kılıçdaroğlu da milletvekillerine kriz öncesinde, gece buluştukları Sav’la geçen diyalogları anlattı. Buna göre Sav, Kemal Kılıçdaroğlu’na “yarın ne yapacağımı görürsünüz Kemal Bey” dedi.



Sav ve ekibiyle tartışmalı bir gecenin sonunda yollarını ayıran Kılıçdaroğlu, dün güne hızlı başladı. MYK toplantısı için evinden çıkarken umut mesajları veren Kılıçdaroğlu, parti önünde kendisini destekleyenlerin sloganlarıyla karşılandı. Partiye kapalı garajdan girerek makamına geçen Kılıçdaroğlu, yaklaşık 3 saat süren MYK sonrasında, sloganlar atarak kendisini bekleyenler için zemin kata indi ve kısa bir teşekkür konuşması yaptı.





İlk icraat yeni tüzük



MYK’nın ikinci toplantısında ilk talimatını veren Kılıçdaroğlu, söz verdiği demokratik tüzüğün seçim sonrasında hayata geçirilmesi için tüzük komisyonu oluşturularak çalışmalara başlanmasını istedi. MYK sonrasında bazı il başkanlarıyla telefonla görüşen Kılıçdaroğlu, akşama doğru TBMM’ye geçerek makamında milletvekilleriyle gruplar halinde görüştü. Milliyet’in edindiği bilgiye göre 101 milletvekilinden 70’ten fazlasıyla görüşen Kılıçdaroğlu, PM öncesinde geceyarısı yaşadıklarını şöyle anlattı:





Süreci ilk kez anlattı



“Basından süreci okudunuz ama bir de benden dinlemenizi istiyorum arkadaşlar. Salı gecesi ‘Başkanlık divanı olarak görüşmek istiyoruz’ denilince partiye gittim. 13 genel başkan yardımcısı düşündüğümü söyledim. ‘Kimleri düşünüyorsun’ diye sorulunca ‘henüz listeyi oluşturmadım’ dedim. ‘O zaman kurultaya gerek yok diye açıklama yapalım’ denildi ve partiden o gece yazılı açıklama yapıldı.





Sav özel görüşmek istedi



Herkes çıktıktan sonra Önder Bey özel görüşmek istedi ve bana ‘benim için ne düşünüyorsun’ dedi. Ben ‘Seçim ve hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcılığı düşünüyorum’ deyince, ‘ben örgütten sorumlu genel başkan yardımcılığı istiyorum’ dedi. Ben de ‘zaten kan değişimi de gerekiyor’ karşılığını verdim.



O ise ‘O zaman yarın ne yapacağımı görürsünüz Kemal Bey. Size Sayın Genel Başkan demiyorum’ diyerek odadan çıktı. Dün (önceki gün) ise Avrupa Parlamentosu’ndan gelen parlamenterlerle görüşürken PM’nin toplandığını ve tüzük kurultayı imzalarının alındığını öğrendim. Bunun üzerine ben de PM toplantısını iptal edip katılmadım.



Tüzük kurultayı için imza veren 59 arkadaşımız tedirgin olmasın, rahatsız olmasınlar. Duygusal tepki gösterecek değiliz. Bu kapıdan şimdi Önder Bey bile içeri girse yine ayağa kalkar ceketimin düğmesini ilikler ‘hoşgeldiniz’ der, sohbet ederim.”



Kılıçdaroğlu bu sohbetler sonrasında Genel Merkez’e geçti. Kılıçdaroğlu, burada, bazı PM üyelerine gelinen süreci özetleyerek destek istedi.





Sav ekibi kan kaybetti



Kılıçdaroğlu’nun yönetimini yenilemesi parti ve buna parti tabanından gelen olumlu tepki önceki gün toplanan PM’de Sav’a destek veren 59 ismi de etkiledi. Aralarında İstanbul milletvekili Çetin Soysal, Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir, Bartın milletvekili Rıza Yalçınkaya, Uşak milletvekili Osman Coşkunoğlu ile PM Üyeleri Deniz Pınar Atılgan ve Nuran Yıldız gibi isimlerin de bulunduğu 20’yi aşkın ismin imzalarını geri çektikleri ve Kılıçdaroğlu’nu destekledikleri öğrenildi. Bu isimlerden bazıları Kılıçdaroğlu’nun açıklamasına yaptığı sırada yanında destek görüntüsü de verdi.





Sav odasını toplamadı



Sav ise erken saatlerde Genel Merkez’e garajdan girerek makam odasının bulunduğu 10. kata çıkmadan doğrudan 14. kattaki VİP salonuna geçti ve burada çalıştı. Sav dışındaki, Sav’a yakın tüm eski MYK üyeleri makam odalarını topladı. Sav’ın bu yönde girişimde bulunmaması ise dikkati çekti.



Bu arada Sav’ın, partinin 3. Genel Başkanı Bülent Ecevit’in anılması amacıyla bugün partide düzenlenecek etkinliği katılmaları için hafta başında tüm CHP il ve ilçe başkanlarına çağrıda bulunduğu öğrenildi.



Sav’ın çağrıda bulunduğu il başkanlarıyla yarın görüşeceği ve Kılıçdaroğlu’na karşı girişim için zemin yoklayacağı belirtildi. Bu amaçla Sav’ın bazı il başkanlarıyla telefonla görüştüğü ancak kimi başkanların, “Bu genel başkanı siz seçtirdiniz, şimdi neden karşı çıkıyorsunuz? Tabanımızda ve halkta Kılıçdaroğlu’na destek var. Biz Kılıçdaroğlu ile beraberiz” yanıtını verdikleri öne sürüldü.





601 imza gerekiyor



Önder Sav’ın bundan sonraki yol haritasını Kılıçdaroğlu’nu genel başkanlıktan indirmek üzerine kuracağı ve ilk aşamada PM kararıyla tüzük kurultayının toplanamaması halinde delegeden imza toplayarak olağanüstü kurultaya gitmeye çalışacağı belirtildi. CHP tüzüğü uyarınca son olarak mayıs ayında yapılan kurultayda bulunan 1200 delegenin en az 1/5’inin (240 delege) imzası gerekiyor. Ancak olağanüstü kurultayda seçim yapılabilmesi için gündemin değiştirilmesi amacıyla bu kez delegelerin salt çoğunluğunun (601 delege) imzasının bulunması zorunlu. Sav’ın bu durumda Samsun Milletvekili Haluk Koç ya da Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’ı Genel Başkan adayı olarak destekleyebileceği kulislerde konuşuluyor.





