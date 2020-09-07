Yap-işlet-devret'le yapılacak Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin Nakkaş-Başakşehir kesimi ihaleye çıkacak

Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Projesi kapsamında Nakkaş-Başakşehir kesiminin (bağlantı yolları dahil) yap-işlet-devret (YİD) modeliyle yapılması, işletilmesi ve devri projesinin yapım dönemi müşavirlik hizmeti için ihaleye çıkıldı.

AA'nın haberine göre, diğer otoyol ve köprü projelerinde olduğu gibi yap-işlet-devret modeliyle gerçekleştirilecek projenin yapım dönemi müşavirlik hizmetine ilişkin ihale 5 Kasım'da Ankara'da yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün projeye ilişkin ihale ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Projesi Nakkaş-Başakşehir kesimine yönelik yapım dönemi müşavirlik hizmeti ihalesinin geçici teminat tutarı 1 milyon lira olarak belirlendi.

İhale 5 Kasım saat 14.30'da, Karayolları Genel Müdürlüğünde tüm istekliler arasında kapalı teklif alma usulüyle gerçekleştirilecek.