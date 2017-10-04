Yanmış erkek cesedinin kimliği belirlendi

Kamuran KIZILBOĞA/TİRE (İzmir), (DHA)-İZMİR\'in Tire İlçesi\'nde, kaçak moloz dökülen alanda bulunan yanmış erkek cesedinin 81 yaşındaki Kemal Elver\'e ait olduğu belirlendi.

Çevreyolunun Gökçen girişindeki kaçak moloz dökülen alanda geçen cuma sabahı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Ancak yangın alanında, otların arasında, vücudunun yarısı yanmış hâlde bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine gelen jandarmanın yaptığı incelemede, üzerinde herhangi bir kimlik bulunmayan ceset otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

Araştırmalar sonucu, sırt bölgesi yanan erkek cesedinin Kemal Elver\'e ait olduğu saptandı. Elver\'in nasıl öldüğünün belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.



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